UP Property Registry: प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आज और करना होगा इंतजार, बुधवार से नए सर्वर पर होगा काम

जागरण संवाददाता, जेवर। जमीन और संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने वालों को लेखपत्र पंजीकरण के लिए अभी बुधवार तक का इंतजार करना होगा। निबंधन विभाग में ऑनलाइन की सभी प्रक्रियाएं नए सर्वर पर स्थानांतरित करने की वजह रजिस्ट्री के काम सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे।

हालांकि कुछ लोग जानकारी के अभाव में सोमवार को सब रजिस्ट्रार कार्यालय पर लेखपत्र पंजीकरण कराने के लिए पहुंचे, लेकिन सर्वर अपडेशन की वजह से काम बंद होने की जानकारी कर वापस अपने घरों को लौट गए। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार तक प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालय में काम अस्थाई रूप से बंद है। बुधवार से सभी काम विधिवत कराए जाएंगे।

अधिकारियों के मुताबिक अभी तक स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के सभी ऑनलाइन काम मेघराज क्लाउड सर्वर से किए जा रहे थे। पिछले कुछ समय से इस काम को नए सर्वर नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड से जोड़ा जा रहा था। जिसकी वजह से पोर्टल पर आम करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

पूरे-पूरे दिन सर्वर डाउन रहने से संपत्तियों की खरीद-फरोख्त करने वालों को सब रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर थे। विभाग ने सभी परेशानियों को देखते हुए नए सर्वर पर अपडेशन का काम आठ से 11 नवंबर के बीच करने का फैसला किया।