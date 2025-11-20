UP Pre Board Exam: सैंपल पेपर का बदला पैटर्न, प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र हुए तैयार
नोएडा के स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के पहले चरण की प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सीबीएसई के सैंपल पेपर के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किए गए हैं, जिसमें इस बार काफी बदलाव किए गए हैं। छात्रों को परीक्षा के पैटर्न को समझने, समय प्रबंधन करने और तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
चेतना राठौर,नोएडा। स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा के पहले चरण की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो चुकी है। यह परीक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह तक आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न को समझ सकें। इसके लिए सीबीएसई द्वारा जारी सभी विषय के सैंपल पेपर के आधार पर प्री बोर्ड का प्रश्न पत्र डिजाइन किया गया है।
पिछले सालों की तुलना में इस वर्ष दसवीं कक्षा के सैंपल पेपर में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। इंडस वैली विद्यालय की प्रधानाचार्य शिखा शर्मा ने बताया कि इस वर्ष के सैंपल पेपर में अलग तरीके से प्रश्नों को पूछा गया है।
हर साल दसवीं कक्षा के विज्ञान के प्रश्न पत्र में विषयों के हिसाब से सेक्शन बांटकर प्रश्नों को नहीं पूछा जाता था लेकिन इस बार फिजिक्स,बायोलाजी,केमिस्ट्री के प्रश्नों को अलग-अलग सेक्शन बनाकर पूछे जा रहे हैं। इसलिए प्री बोर्ड के प्रश्न पत्र को भी सैंपल पेपर के पैटर्न पर पूछा जा रहा है।
साथ ही विद्यार्थी बोर्ड का मार्किंग पैटर्न को समझाने और परीक्षा हॉल में टाइम मैनेजमेंट कर पेपर साल्व कराने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही छात्र किसी भी दबाव में आकर एग्जाम न बिगाड़ें इसके बारे में भी समय -समय बताया जा रहा है। स्कूलों में सभी विषयों के लिए डाउट क्लीयरिंग सेशन चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा विद्यार्थी विज्ञान विषय को लेकर ज्यादा तनाव में आ रहे हैं। इसलिए कक्षाओं के बाद उनके लिए सेशन रखे जा रहे हैं।
टॉपर्स की आंसर कॉपी से सीख रहे स्कोर करना
स्कूल में विद्यार्थियों को पिछले साल के टॉपर्स की उत्तर पुस्तिका दिखाई जा रही है जिससे वह आंसर कॉपी को लिखने का पैटर्न समझकर मार्क्स स्कोर कर सकें। इसके बाद भी बच्चों को लेखन शैली बदलाव नहीं आता है तो उनकी प्रैक्टिस रेमेडियल कक्षाओं में करवाई जाएगी।
शिखा शर्मा, प्रधानाचार्य, इंडस वैली स्कूल
प्री बोर्ड परीक्षा होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। प्री बोर्ड में कम मार्क्स स्कोर करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जाएंगी। टीचर्स स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लीयर करेंगे। उनकी आंसर कापी में गलतियों को हाइलाइट्स करने के बाद उनमें सुधार कैसे करें उसके बारे में समझाया जाएगा।
नेहा शर्मा,प्रधानाचार्य,एपीजे स्कूल,सीबीएसई सिटी कॉर्डिनेटर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।