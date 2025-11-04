Language
    यूपी कबड्डी लीग: दूसरे सीजन का नोएडा में आगाज, 25 दिसंबर से मुकाबले

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:51 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) सीजन 2 का आगाज 25 दिसंबर को नोएडा स्टेडियम में होगा। लीग के दूसरे संस्करण में 12 टीमें भाग लेंगी, जिनमें लखनऊ लायंस, यमुना योद्धा और नोएडा निन्जाज शामिल हैं। प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों की नीलामी हुई, जिसमें 575 खिलाड़ी शामिल थे। सीजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी करेंगे। इस बार नीलामी का सीधा प्रसारण विदेशों में भी किया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग (यूपीकेएल) सीजन 2 के मैच 25 दिसंबर से नोएडा स्टेडियम में खेले जाएंगे। मैचों से पहले सोमवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित एक निजी होटल में 12 टीमों के मालिकों ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए बोली लगाई। लीग के संस्थापक संभव जैन ने बताया कि पहले सीजन की सफलता के बाद इस साल लीग का विस्तार किया गया है और चार नई टीमें इसमें शामिल हुई हैं।

    नई टीमों के जुड़ने के साथ ही सीजन 2 में कुल 12 टीमें मैदान में होंगी। इन टीमों में लखनऊ लायंस, यमुना योद्धा, नोएडा निन्जाज, गजब गाजियाबाद, काशी किंग्स, अवध रामदूत, ब्रिज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, गंगा किंग्स (मिर्जापुर), अलीगढ़ टाइगर्स, कानपुर वारियर्स और पूर्वांचल पैंथर्स शामिल हैं। प्रतियोगिता पूर्व नीलामी प्रक्रिया में 575 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था। विभिन्न टीमों ने करीब 40 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सीजन का उद्घाटन मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी करेंगे।

    संभव जैन ने बताया कि नीलामी में खिलाड़ियों को उनके अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर चार श्रेणियों में विभाजित किया गया था। खिलाड़ियों की नीलामी फ्रैंचाइज़ी मालिकों, टीम अधिकारियों और लीग प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खुले और लाइव प्रारूप में आयोजित की गई। बोली देर रात तक जारी रही।

    उन्होंने बताया कि इस बार नीलामी का विदेशों में भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा, पिछले सीज़न में भीड़ प्रबंधन मुश्किल था। इस बार टिकटों पर विचार किया जा रहा है। नीलामी के दौरान यूपीकेएल के ब्रांड एंबेसडर राहुल चौधरी, अवध रामदूत फ्रैंचाइज़ी के मालिक अवध ओझा, उत्तर प्रदेश कबड्डी संघ के सचिव राजेश सिंह, यूपी कबड्डी महासंघ के विनय कुमार सिंह, यूपीकेएल के तकनीकी निदेशक तेज नारायण, कुणाल शर्मा, राहुल शर्मा आदि मौजूद थे।