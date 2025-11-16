Language
    यूपी बोर्ड के माॅडल पेपर का इंतजार खत्म, 42 हजार से अधिक परीक्षार्थियों को तैयारी में मिलेगी मदद

    By Ashish Chaurasia Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 10:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए हैं। 42 हजार से अधिक छात्रों को अब परीक्षा की तैयारी में मदद मिलेगी। छात्र यूपी बोर्ड की वेबसाइट से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड की ओर से सभी माडल पेपर आनलाइन अपलोड कर दिए हैं। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 42 हजार 674 हजार परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन पेपर अपलोड होने से छात्रों को तैयारी करने में आसानी होगी।

    शिक्षकों ने बताया कि मॉडल पेपर छात्रों को प्रश्न-पत्र के पैटर्न, अंकों के विभाजन, प्रश्नों की संरचना और समय प्रबंधन को समझने में मदद करेंगे। परीक्षार्थियों को माडल पेपर हल कर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में आसानी होगी। माॅडल पेपर हल करने से उनको अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल जाता है। इससे वह कमजोरियों से सीखकर बेहतर रणनीति बना सकेंगे।

    डीआईओएस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मॉडल पेपरों का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा पैटर्न से परिचित कराना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास को सबसे कारगर तरीका बताया गया है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हाईस्कूल और इंटर के माॅडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या यहां लिंक पर क्लिक कर भी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।

    इसमें सबसे ज्यादा फायदा व्यक्तिगत फार्म भरने वाले विद्यार्थियों को होगा। वह घर बैठे बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारी कर सकते हैं। हाईस्कूल की परीक्षा में पहली बार बैठने वाले परीक्षार्थी भी प्रश्नपत्र का प्रारूप ठीक से समझ सकेंगे। परीक्षा केंद्र बनाने का सत्यापन तहसील स्तरीय समिति 17 नवंबर तक किए जाने के बाद फाइनल केंद्रों का चयन किया जाएगा।

