यूपी बोर्ड के माॅडल पेपर का इंतजार खत्म, 42 हजार से अधिक परीक्षार्थियों को तैयारी में मिलेगी मदद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड की ओर से सभी माडल पेपर आनलाइन अपलोड कर दिए हैं। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 42 हजार 674 हजार परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। ऑनलाइन पेपर अपलोड होने से छात्रों को तैयारी करने में आसानी होगी।

शिक्षकों ने बताया कि मॉडल पेपर छात्रों को प्रश्न-पत्र के पैटर्न, अंकों के विभाजन, प्रश्नों की संरचना और समय प्रबंधन को समझने में मदद करेंगे। परीक्षार्थियों को माडल पेपर हल कर अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में आसानी होगी। माॅडल पेपर हल करने से उनको अपनी कमजोरियों के बारे में पता चल जाता है। इससे वह कमजोरियों से सीखकर बेहतर रणनीति बना सकेंगे।

डीआईओएस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मॉडल पेपरों का उद्देश्य परीक्षार्थियों को परीक्षा पैटर्न से परिचित कराना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। बोर्ड स्तर की परीक्षाओं में सफलता के लिए निरंतर अभ्यास को सबसे कारगर तरीका बताया गया है। यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर हाईस्कूल और इंटर के माॅडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या यहां लिंक पर क्लिक कर भी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं।