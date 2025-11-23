CCTV, डबल लॉक... बाउंड्री वॉल अनिवार्य; यूपी बोर्ड ने सख्त किए सेंटर के नियम
ग्रेटर नोएडा में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची 27 नवंबर को जारी होगी। कॉलेजों को 24 नवंबर तक अपनी जानकारी जमा करनी है। इस वर्ष लगभग 42,674 छात्र पंजीकृत हैं, जिससे 60 से अधिक परीक्षा केंद्र बनने की उम्मीद है। परीक्षा केंद्रों के लिए सीसीटीवी और अन्य बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। फरवरी में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए सेंटर्स की लिस्ट 27 नवंबर को जारी होगी। कॉलेज की बेसिक सुविधाओं की जानकारी डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर के लॉगिन से जमा करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है। जानकारी जमा होने के बाद बोर्ड ऑफिस जिले के सेंटर की जानकारी DIOS ऑफिस को भेजेगा। इसके बाद सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का प्रोसेस शुरू होगा।
डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए करीब 42,674 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। इसलिए 60 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर बनने की उम्मीद है। जिले में यूपी बोर्ड के तहत 152 स्कूल हैं, जिनमें सात सरकारी स्कूल और 45 एडेड स्कूल शामिल हैं।
फिलहाल, सभी सात सरकारी स्कूलों का सेंटर बनना लगभग तय है। इन स्कूलों ने एग्जामिनेशन सेंटर बनने के लिए बोर्ड की तरफ से तय सभी स्टैंडर्ड पहले ही पूरे कर लिए हैं। बोर्ड तय करेगा कि बाकी 145 स्कूलों में से किसे सेंटर के तौर पर चुना जाएगा। बोर्ड ने एग्जामिनेशन सेंटर बनने वाले स्कूलों के लिए यह ज़रूरी कर दिया है कि वहां आसानी से पहुंचा जा सके, CCTV, बिजली, पानी, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को सुरक्षित रखने के लिए डबल लॉकर, कैंडिडेट के बैठने के लिए फर्नीचर वगैरह हों।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।