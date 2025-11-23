CCTV, डबल लॉक... बाउंड्री वॉल अनिवार्य; यूपी बोर्ड ने सख्त किए सेंटर के नियम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। फरवरी में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए सेंटर्स की लिस्ट 27 नवंबर को जारी होगी। कॉलेज की बेसिक सुविधाओं की जानकारी डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर के लॉगिन से जमा करने की आखिरी तारीख 24 नवंबर है। जानकारी जमा होने के बाद बोर्ड ऑफिस जिले के सेंटर की जानकारी DIOS ऑफिस को भेजेगा। इसके बाद सेंटर्स पर CCTV कैमरे लगाने का प्रोसेस शुरू होगा।

डिस्ट्रिक्ट स्कूल इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस साल हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए करीब 42,674 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। इसलिए 60 से ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर बनने की उम्मीद है। जिले में यूपी बोर्ड के तहत 152 स्कूल हैं, जिनमें सात सरकारी स्कूल और 45 एडेड स्कूल शामिल हैं।