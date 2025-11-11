Language
    यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र: 152 विद्यालयों की दावेदारी, जानें पूरी प्रक्रिया

    By Gajendra Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:34 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 152 विद्यालय परीक्षा केंद्र बनने की दौड़ में हैं। लगभग 42 हजार विद्यार्थियों के लिए 60 केंद्र बनने की संभावना है। राजकीय विद्यालयों का केंद्र बनना तय है, जबकि अन्य का चयन तहसील स्तरीय टीमों की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। केंद्रों के लिए सीसीटीवी, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं अनिवार्य हैं।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनने के लिए जिले में 152 विद्यालय दावेदार हैं। प्रबंधन ने केंद्र बनने के लिए किए आवेदन में अपने विद्यालयों की सुविधाओं की जानकारी दी है। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में इस बार करीब 42 हजार विद्यार्थी पंजीकृत हैं।

    ऐसे में 60 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना है। कौन विद्यालय केंद्र बनेंगे यह तहसील स्तरीय टीमों की सत्यापन रिपोर्ट से तय होगा। टीमें केंद्रों को लेकर मानक पूरे करने वाले विद्यालयों के नाम जिला स्तरीय समिति को भेजेंगी।

    माध्यमिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर जिले में आगामी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में सात राजकीय, 45 एडेड समेत 152 विद्यालय यूपी बोर्ड के अंतर्गत संचालित हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सभी विद्यालयों के प्रबंधकों से 10 नवंबर तक आवेदन और केंद्र को लेकर तय मानक की जानकारी आनलाइन माध्यम से मांगी थी।

    सोमवार को सभी विद्यालयों द्वारा जानकारी दर्ज कर केंद्र बनने के लिए आवेदन भेजे गए हैं। फिलहाल सभी सात राजकीय विद्यालयों का केंद्र बनना लगभग तय है। इन विद्यालयों में बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्र बनने को लेकर तय सभी मानक पूर्व में ही पूरे कराए गए हैं।

    बाकी के 145 विद्यालयों में से केंद्र के रूप में किसका चयन किया जाएगा। यह तीनों तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टीमों की सत्यापन रिपोर्ट से तय होगा। बता दें बोर्ड ने परीक्षा केंद्र बनने के लिए विद्यालयों तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता, सीसीटीवी, बिजली, पानी, शौचालय, बाउंड्रीवाल, प्रश्न-पत्र व उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखने के लिए डबल लाकर, परीक्षार्थियों के बैठने के लिए फर्नीचर समेत आदि की उपलब्धता अनिवार्य की है।

    डीआईओएस ने बताया तहसील स्तरीय कमेटी की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।