UP Board Exam: 5 स्कूल हटे और 6 नए जोड़े गए, ग्रेटर नोएडा के 60 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए जिला स्तरीय समिति द्वारा भेजी गई 60 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा पहले राउंड में जारी 59 केंद्रों की सूची पर उठाई गई 35 आपत्तियों को दूर करने के बाद, पांच केंद्रों के नाम हटा दिए गए हैं और छह नए स्कूलों को जोड़ा गया है। हालांकि, केंद्रों की अंतिम सूची 30 दिसंबर को बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। पिछले साल जिले में कुल 61 केंद्र बनाए गए थे। इस साल 60 केंद्र बनाए गए हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यूपी बोर्ड द्वारा पहले राउंड में जारी सूची में कुल 59 केंद्र शामिल थे। इनमें से 10 पुराने केंद्रों को हटा दिया गया और आठ नए केंद्र जोड़े गए। DIOS कार्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर मिली 35 आपत्तियों पर सुनवाई के बाद, सूची से पांच केंद्रों के नाम हटा दिए गए और छह नए स्कूलों को जोड़ा गया। इन 60 केंद्रों की सूची गुरुवार को सरकार को भेज दी गई।

अधिकारियों ने बताया कि 35 आपत्तियों में से अधिकांश सरकार द्वारा तय मानकों से अधिक दूरी पर केंद्र स्थापित करने और दूसरा, पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक छात्रों को आवंटित करने से संबंधित थीं। इनमें से चार आपत्तियों को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि समस्याएं सही पाई गईं।

मैनेजर और प्रिंसिपल के बीच मुकदमे के कारण एक स्कूल का नाम हटा दिया गया। 17 दिसंबर को इलाहाबाद बोर्ड की टीम ने जिला स्तरीय समिति के साथ अंतिम सूची को अपडेट किया। हालांकि, राज्य स्तर पर मिली आपत्तियों पर 22 दिसंबर तक चर्चा की जाएगी, जिसके बाद 30 दिसंबर को बोर्ड द्वारा परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी।

हटाए गए स्कूलों के नाम जवाहर इंटर कॉलेज सैथली नोएडा, संगम ग्रीन पब्लिक स्कूल डेरी माछा, आरएस पब्लिक स्कूल लाडपुरा और डिवाइन पब्लिक स्कूल सलारपुर को आधार बूथ की कमी के कारण परीक्षा केंद्रों की सूची से हटा दिया गया है। बिसरख के बादामी पब्लिक स्कूल को मैनेजर और प्रिंसिपल के बीच मुकदमे के कारण सूची से हटा दिया गया है।

इन स्कूलों को किया गया है शामिल जिला-स्तरीय समिति द्वारा भेजी गई परीक्षा केंद्रों की सूची में GGIC, जनता इंटर कॉलेज जेवर, चेतराम इंटर कॉलेज सादपुर नोएडा, पंडित शालिग्राम हबीबपुर, किसान इंटर कॉलेज नोएडा, और किसान मज़दूर इंटर कॉलेज रिठौरी शामिल हैं।

42,947 छात्र बोर्ड परीक्षाओं में होंगे शामिल फरवरी 2026 में गौतम बुद्ध नगर में होने वाली UP बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में 42,947 छात्र शामिल होंगे। इसमें 22,597 लड़के और 20,350 लड़कियाँ शामिल हैं। इनमें से 22,773 छात्र हाई स्कूल और 20,947 इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर्ड हैं।