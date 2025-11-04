UP Board Exams के लिए 30 दिसंबर तक निर्धारित होंगे केंद्र, माध्यमिक शिक्षा परिषद की गाइडलाइन जारी
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जो ऑनलाइन माध्यम से केंद्रों का चयन करेगी। कॉलेजों को अपनी सुविधाओं की जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। छात्राओं और दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। UP Board Exam Time Table 2026: माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की 2026 परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिषद ने परीक्षा केंद्रों संबंध में जिलाधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक को गाइडलाइन जारी की है।
केंद्रों के चयन की प्रक्रिया 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। जिलाधिकारी द्वारा सभी तहसीलों में एसडीएम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। केंद्रों का चयन आनलाइन माध्यम से किया जाएगा। जिन कालेजों को केंद्र बनाया जाएगा, उनके प्रधानाचार्य गाइड लाइन के तहत तय सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
इसमें कॉलेज में परीक्षार्थियों के बैठने की क्षमता, फर्नीचर, बिजली, पानी, शौचालय, सीसीटीवी की उपलब्धता, प्रश्नपत्रों को सुरक्षित रखने लाकर, कॉलेज तक आवाजाही के रास्ते की स्थिति समेत अन्य बिंदुओं की जानकारी दी जाएगी। तहसील स्तरीय समिति के सदस्य केंद्र पर पहुंचकर सुविधाओं का सत्यापन करेंगे। परीक्षा केंद्र की जियो लोकेशन भी जांची जाएगी। किसी भी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 250 से कम और 2200 से अधिक नहीं होगी।
छात्राओं के सेंटर की दूरी सात किमी से कम होनी चाहिए यूपी बोर्ड के अंतर्गत संचालित कालेजों में पढ़ने वाली छात्राओं का परीक्षा केंद्र सात किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं बनाया जाएगा। उनकी परीक्षा स्वकेंद्र कराई जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं होने पर घर से सात किलोमीटर की दूूरी तक दूसरे कालेज में उनको परीक्षा दिलाई जाएगी। इसके अलावा 40 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले छात्र-छात्राओं का कालेज केंद्र बना है तो इनकी परीक्षा स्वकेंद्र कराई जाएगी।
अंक और मेरिट का भी रखा जाएगा आधार
कॉलेजों को केंद्र बनाने के लिए अंक और मेरिट को आधार बनाया जाएगा। इसके लिए तीन श्रेणी तय हैं। केंद्र निर्धारण में राजकीय माध्यमिक विद्यालय को 50 अंक, अशासकीय सहायता प्राप्त कालेज को 40 और स्ववित्त पोषित कालेज के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इसके अलावा अन्य उपलब्ध सुविधाओं के अलग-अलग अंक निर्धारित किए गए हैं।
केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कराने तारीखें तय
परीक्षा केंद्र के लिए संबंधित कॉलेज के प्रधानाचार्य को 10 नवंबर तक मांगी गई सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। 17 नवंबर तक तहसील स्तरीय समिति सेंटरों का भौतिक सत्यापन कर 24 नवंबर तक रिपोर्ट परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करेगी। 4 दिसंबर को केंद्रों की सूची का अनतिंम प्रकाशन कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निस्तारण कर परिषद के अधिकारियों के अनुमोदन के बाद 30 दिसंबर को निर्धारित किए गए परीक्षा सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
बढ़ सकती है परीक्षा केंद्रों की संख्या
जिले में पिछली बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 61 केंद्रों पर हुई थी। पिछली बार हाईस्कूल और इंटर के करीब 42 हजार परीक्षार्थी पंजीकृत थे। फिलहाल पिछली बार की तुलना में इस बार लगभग 700 विद्यार्थी अधिक हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों की सुविधा के मद्देनजर एक से दो परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा सकते हैं।
माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराने केंद्रों का निर्धारण करने गाइड लाइन जारी कर निर्देशित किया है। 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक केंद्रों का निर्धारण किया जाना है। केंद्रों के निर्धारण के लिए प्रधानाचार्यों को पत्र भेज कर सूचनाएं परिषद की वेबसाइट पर निर्धारित समय सीमा में अपलोड करने के निर्देश दिये जा रहे हैं।
-राजेश कुमार सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।