नोएडा में जिला अस्पताल के बेसमेंट में शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस
नोएडा के जिला अस्पताल में एक अज्ञात व्यक्ति बेसमेंट में मृत पाया गया। गार्ड ने उसे लेटा हुआ देखा और अस्पताल कर्मियों को सूचित किया, जिन्होंने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान के प्रयास जारी हैं। मृतक के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला है, लेकिन उसके कपड़ों से गार्ड होने की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर को एक व्यक्ति बेसमेंट में जमीन पर लेटा मिला, गार्ड ने इमरजेसी में भर्ती कराया तो चिकित्सको ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास करने में जुटी है।
जिला अस्पताल में विनोद गार्ड हैं। वह दोपहर करीब एक बजे अपने साथी के साथ राउंड पर थे। गेट नंबर पांच के पास बेसमेंट के एग्जिट प्वॉइंट के पास एक व्यक्ति चादर बिछाकर लेटा मिला। विनोद ने पहले आवाज दी, लेकिन व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। नजदीक जाकर हिलाकर जगाने का प्रयास किया तो उसके बेहोसी की अवस्था में होने का पता चला।
वहीं, मामला संदिग्ध लगने पर गार्ड ने सीएमएस, अन्य पदाधिकारी व स्टाफ को जानकारी दी। इसके बाद इमरजेंसी में लेकर गए तो चिकित्सक ने व्यक्ति मृत बताया।
गार्ड होने की संभावना
थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतक के पास कोई मोबाइल, आईडी कार्ड आदि नहीं मिला है। उसके शरीर पर हरी वर्दी जैसी शर्ट मिली है। इससे मृतक के किसी फैक्ट्री में गार्ड होने की संभावना जताई जा रही है। पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली जा रही है।
