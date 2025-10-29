नोएडा में जिला अस्पताल के बेसमेंट में शव मिलने से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा में सेक्टर-39 स्थित जिला अस्पताल में बुधवार दोपहर को एक व्यक्ति बेसमेंट में जमीन पर लेटा मिला, गार्ड ने इमरजेसी में भर्ती कराया तो चिकित्सको ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। सेक्टर-39 थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास करने में जुटी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला अस्पताल में विनोद गार्ड हैं। वह दोपहर करीब एक बजे अपने साथी के साथ राउंड पर थे। गेट नंबर पांच के पास बेसमेंट के एग्जिट प्वॉइंट के पास एक व्यक्ति चादर बिछाकर लेटा मिला। विनोद ने पहले आवाज दी, लेकिन व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। नजदीक जाकर हिलाकर जगाने का प्रयास किया तो उसके बेहोसी की अवस्था में होने का पता चला।