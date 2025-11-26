नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेंगे दो नए फायर स्टेशन, सुरक्षा होगी मजबूत
नोएडा एयरपोर्ट के पास यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 और 32 में दो फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और यमुना प्राधिकरण ने फायर विभाग को जमीन भी सौंप दी है। इन स्टेशनों के बनने से एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन को मजबूती मिलेगी।
जागरण संवाददाता, जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चालू होने से पहले एयरपोर्ट और उसके आसपास के सभी रिसोर्स को मजबूत किया जा रहा है। दिसंबर में एयरपोर्ट के शुरू होने की उम्मीद से पहले पुलिस कमिश्नरेट के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए राज्य सरकार ने यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18 और 32 में दो फायर स्टेशन बनाने की मंजूरी दे दी है।
दोनों फायर स्टेशनों के लिए यमुना ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को करीब 8,000 स्क्वायर मीटर जमीन ट्रांसफर कर दी है। डिपार्टमेंट ने दोनों फायर स्टेशनों के निर्माण का काम उत्तर प्रदेश के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को सौंपा है। सरकार ने फायर स्टेशनों को चलाने के लिए जरूरी मैनपावर को भी मंजूरी दे दी है।
जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के बाद जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होने की उम्मीद है। इसके बाद एयरपोर्ट से घरेलू और कार्गो हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट के साथ ही यमुना अथॉरिटी के सेक्टरों में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।
सोसाइटियों के अलावा सेक्टरों में इंडस्ट्रियल यूनिट्स की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना अथॉरिटी एरिया में सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाओं को मजबूत करने के लिए दो नए पुलिस फायर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया था। पुलिस कमिश्नर के प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने फायर स्टेशनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
यमुना अथॉरिटी ने 6 नवंबर को सेक्टर 32 और सेक्टर 18 में दो नए फायर स्टेशन बनाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट को 7,485 स्क्वायर मीटर जमीन लीज पर दी थी। अब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दोनों फायर स्टेशनों का निर्माण करेगा। दोनों फायर स्टेशनों के चालू होने के बाद, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और YEIDA एरिया में फायर सेफ्टी और राहत कार्यों के अलावा फायर सेफ्टी और डिजास्टर मैनेजमेंट क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा।
