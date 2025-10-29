यीडा सिटी में 900 करोड़ का निवेश करेंगी दो जापानी कंपनी, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
दो जापानी कंपनियां यीडा सिटी में 900 करोड़ रुपये का निवेश करेंगी। एक कंपनी कारों की सीट बनाएगी, जबकि दूसरी ट्रैक्टर के लिए नट बोल्ट जैसे उपकरण बनाएगी। इस निवेश से हजारों रोजगार के अवसर पैदा होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
ग्रेटर नोएडा, जागरण संवाददाता। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कारों की सीट, ट्रैक्टर में इस्तेमाल होने वाले नट बोल्ट समेत अन्य ऑटोमोबाइल उपकरण की इकाइयां स्थापित होंगी। इसके लिए दो जापानी कंपनी ने शहर में 10-10 एकड़ भूमि की मांग की है, कंपनियां करीब 900 करोड़ का निवेश करेंगी।
यमुना प्राधिकरण के एक अधिकारी के मुताबिक कंपनियां नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है। इसके लिए मंगलवार को दो जापानी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों से मुलाकात की। इनमें जापानी कंपनी क्योवा लेदर क्लाथ कंपनी लिमिटेड जो टोयोटा समूह की कंपनी है व दूसरी मेइरा कॉर्पोरेशन शामिल है।
क्योवा लेदर क्लाथ कंपनी सिंथेटिक लेदर सामग्री का उत्पादन करती है। कंपनी के उत्पादन वैश्विक बाजार में उपलब्ध हैं। क्योवा कंपनी कार की सीट कवर और इंटीरियर के लिए कृत्रिम लेदर समेत अन्य उपकरण तैयार करती, जिन्हें मारुति व टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों को भेजा जाता है। कंपनी ने भारत की कृष्णा ग्रुप के साथ साझेदारी कर इकाई स्थापित करने की तैयार की है।
कंपनी कुल 450 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं, मेइरा कॉर्पोरेशन नट और बोल्ट का निर्माण करेगी जो ट्रेक्टर बनाने वाली कंपनी एस्कार्ट्स कुबोटा को आपूर्ति करेगी। इस कंपनी ने भी 450 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव रखा है।
प्राधिकरण इन कंपनियों को नोएडा एयरपोर्ट के पास विकसित हो रहे सेक्टर-आठ में भूमि देने पर विचार कर रहा है। दोनों ही कंपनी को 10-10 एकड़ भूमि दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुामर सिंह ने बताया कि दोनों कंपनियों के प्रस्तावों को जल्द ही शासन में भेजा जाएगा। अनुमति मिलने पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
