    अमेरिका से भारत लाया गया ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का शव, नोएडा में होगा अंतिम संस्कार

    By MUNISH SHARMAEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 11:21 PM (IST)

    अमेरिका में दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में दिवंगत हुए ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का पार्थिव शरीर भारत लाया गया है। उनका अंतिम संस्कार नोएडा में होगा, जहाँ परिवार और शुभचिंतक उन्हें विदाई देंगे। अनुनय सूद एक लोकप्रिय ट्रैवल व्लॉगर थे, जिनके वीडियो युवाओं को प्रेरित करते थे। उनके निधन से ट्रैवल व्लॉगिंग समुदाय में शोक की लहर है।

    अमेरिका के लास वेगास में हुई थी अनुनय सूद की मौत।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। अमेरिका के लास वेगास से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का शव सोमवार शाम को नोएडा सेक्टर 12 स्थित घर पर लाया गया। शव का मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार होगा। बता दें ट्रैवल की दुनिया का सुपरस्टार माने जाने वाले नोएडा सेक्टर 12 के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद की अमेरिका में मौत हो गई। वह नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गए थे।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुनय का शव अमेरिका से सोमवार शाम करीब पांच बजे नोएडा स्थित घर पहुंचा। स्वजन के साथ परिचित भी अनुनय की मौत से सदमे में हैं। अनुनय के शव पहुंचने की जानकारी पाकर अंतिम दर्शन करने के लिए जानकार पहुंच रहे हैं। अनुनय के शव का सेक्टर 94 स्थित श्मशान घाट पर मंगलवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा।

    31 साल से नोएडा में रह रहा है परिवार 

    भेल से सेवानिवृत्त इंजीनियर राहुल सूद अपनी पत्नी रितु संग नोएडा 12 पी ब्लाक में करीब 31 साल से रहते हैं। उनकी दो शादीशुदा बेटी रचिता व इशिता दुबई में रहती हैं, जबकि 1993 में उत्तराखंड में जन्मे छोटा बेटे अनुनय सूद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कापरेट करियर को छोड़ 2017 से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रहे थे।

    वह 40 से ज्यादा देशों के ट्रैवल अनुभवों के आधार पर एक दशक से कम समय में मशहूर हो गए थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक वह दीपावली के बाद अमेरिका के लास वेगास टूर पर गए हुए थे। अमेरिकी समयनुसार मंगलवार तड़के करीब चार बजे होटल पहुंचे थे और सो गए थे। सुबह क्रू टीम और मंगेतर को मौत होने का पता चला था।