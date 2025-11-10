अमेरिका से भारत लाया गया ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का शव, नोएडा में होगा अंतिम संस्कार

जागरण संवाददाता, नोएडा। अमेरिका के लास वेगास से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर अनुनय सूद का शव सोमवार शाम को नोएडा सेक्टर 12 स्थित घर पर लाया गया। शव का मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार होगा। बता दें ट्रैवल की दुनिया का सुपरस्टार माने जाने वाले नोएडा सेक्टर 12 के रहने वाले ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फोटोग्राफर अनुनय सूद की अमेरिका में मौत हो गई। वह नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में अमेरिका गए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्थानीय लोगों ने बताया कि अनुनय का शव अमेरिका से सोमवार शाम करीब पांच बजे नोएडा स्थित घर पहुंचा। स्वजन के साथ परिचित भी अनुनय की मौत से सदमे में हैं। अनुनय के शव पहुंचने की जानकारी पाकर अंतिम दर्शन करने के लिए जानकार पहुंच रहे हैं। अनुनय के शव का सेक्टर 94 स्थित श्मशान घाट पर मंगलवार सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा।

31 साल से नोएडा में रह रहा है परिवार भेल से सेवानिवृत्त इंजीनियर राहुल सूद अपनी पत्नी रितु संग नोएडा 12 पी ब्लाक में करीब 31 साल से रहते हैं। उनकी दो शादीशुदा बेटी रचिता व इशिता दुबई में रहती हैं, जबकि 1993 में उत्तराखंड में जन्मे छोटा बेटे अनुनय सूद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। कापरेट करियर को छोड़ 2017 से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम कर रहे थे।