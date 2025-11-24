Language
    सावधान! नोएडा में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाला गिरोह फिर सक्रिय, दो जगह हुई चोरी

    By Munish Kumar Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:51 AM (IST)

    नोएडा में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। गढ़ी चौखंडी और सेक्टर 122 में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी की घटनाएं हुई हैं, जिससे विद्युत निगम को भारी नुकसान हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, और मुथरा के गिरोह पर संदेह जताया जा रहा है।

    पुलिस ने गश्ती अभियान चलाया।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने वाला गिरोह फिर सक्रिय हो गया है। फेज तीन थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव के पास से 250 केवीए के व सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 122 में 400 केवीए ट्रांसफार्मर से चोर तेल चोरी कर ले गए। ट्रांसफार्मरों को क्षतिग्रस्त कर ले गए। विद्युत निगम के अवर अभियंता ने संबंधित थाने में मामले दर्ज कराए हैं।

    फेज तीन थाना क्षेत्र के गढ़ी चौखंडी गांव के पास विद्युत निगम का 250 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 21 नवंबर की रात चोरों ने ट्रांसफार्मर को निशाना बनाया। उसमें से तेल चोरी कर ले गए। सुबह तक बिजली आपूर्ति प्रभावित होने पर लोगों ने विद्युत निगम स्टाफ से शिकायत की। जांच करने पर पता चला कि चोर ट्रांसफार्मर को क्षतिग्रस्त कर तेल चोरी कर ले गए।

    उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था कराई और दूसरा ट्रांसफार्मर लगवाकर बिजली आपूर्ति बहाल की। उधर, सेक्टर 122 में लगे 400 केवीए के ट्रांसफार्मर से चोर 18 नवंबर की रात तेल चोरी कर ले गए। लोगों की ओर से शिकायत मिलने पर तेज चोरी का पता चला। विद्युत निगम के अवर अभियंता महिपाल सिंह ने फेज तीन थाने व सेक्टर 113 थाना पुलिस से शिकायत की। फेज तीन थाना प्रभारी पुनीत सिंह ने बताया कि अवर अभियंता की शिकायत पर मकदमा दर्ज कर जांच कराई जा रही है। चोरों की तलाश में टीम लगी हैं।

    मुथरा के गिरोह के वारदात करने का अंदेशा

    पूर्व में फेज तीन, फेज दो, सेक्टर 49 व सेक्टर 113 समेत कई थाना क्षेत्र में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने की वारदात हो चुकी है। पूर्व में मुथरा के गिरोह द्वारा वारदात करने सामने आया था, लेकिन सरगना नहीं पकड़ा गया था। संभावना जताई जा रही है कि गिरोह फिर से सक्रिय होकर वारदात कर रहा है। गिरोह के गिरफ्तार सदस्यों का फेज वन थाना क्षेत्र और दिल्ली में तेल को खपाने का कनेक्शन भी उजगार हुआ था। ट्रांसफार्मर की घटनाएं बाराबंकी में भी 13 नवंबर के आसपास हुुई थीं।

    विभाग को दोहरा नुकसान

    विद्युत निगम के अधिकारियों की माने तो ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने पर विभाग को दोहरा नुकसान होता है। एक तो ट्रांसफार्मर की क्षति और बिजली आपूर्ति ठप्प होना। एक ट्रांसफार्मर से तेल होने पर दस लाख तक का नुकसान होता है।