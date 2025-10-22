गुल्ली डंडा खेलते समय हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया भतीजा, दर्दनाक मौत; बचाने में चाचा भी झुलसे
गुल्ली डंडा खेलते समय एक युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। युवक को बचाने की कोशिश में उसके चाचा भी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।
संवाद सहयोगी,जागरण (दनकौर)। कोतवाली क्षेत्र के बिलासपुर कस्बे में गुल्ली डंडा खेलने के दौरान करंट की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। खेलते समय गुल्ली एक बंद मकान की छत चली गई, जिसे लेगे युवक गया था। गुल्ली को छत से उतारते समय एनपीसीएल की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई जबकि उसे बचाने के चक्कर में चाचा भी झुलस गये जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार लिखे जाने तक पीड़ित स्वजन की तरफ से कोतवाली में कोई शिकायत नही दी गई।
बिलासपुर कस्बे के फतेहखानी मोहल्ला निवासी तौहीद(35) और वसीम(25) चाचा-भतीजे हैं। बताया जाता है कि दोनों बुधवार की दोपहर वह अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक व्यक्ति के मकान के पास गुल्ली-डंडा खेल रहे थे। खेलते समय उनकी गुल्ली छत पर चली गई। जिसे लेने के लिए भतीजा वसीम छत पर चला गया।
भतीजे को बचाने के दौरान झुलसे चाचा
उसी दौरान वहां से होकर निकल रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से वह झुलस गया। जिसको देखकर चाचा तौहीद उसको बचाने पहुंचे। उसी दौरान वह भी करंट की चपेट में आकर झुलस गये। मामले की जानकारी होने पर आसपास के लोगों ने स्वजन के साथ उनको ग्रेटर नोएडा के निम्स अस्पताल में भर्ती कराया।
जहां चिकित्सकों ने भतीजे वसीम को मृत घोषित कर दिया। जबकि चाचा तौहीद का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि बिजली के करंट की वजह से यह हादसा हुआ है। मामले में अभी तक मृतक के स्वजन की तरफ से लिखित शिकायत नहीं मिली है।
