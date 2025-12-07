नोएडा में दर्दनाक हादसा: मामा की कार से कुचलकर मासूम की मौत

संवाद सहयोगी, दनकौर। क्षेत्र के पारसौल गांव में रविवार को दर्दनाक हादसा हो गया। घटना में दो वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा हुआ है। बताया जाता है कि गांव निवासी सुखराम का साला अपनी कार को धो रहा था। इसी के चलते उसने कार को आगे पीछे किया। इस दौरान सुखराम का दो वर्षीय बेटा हर्षित कार की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले की जानकारी वहां खड़े पीड़ित स्वजन को हुई। घटना में गंभीर घायल को इलाज के लिये स्वजन दनकौर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिवार के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह का कहना है कि घटना की जानकारी नहीं है।

गाली गलौज के कारण दोनों दोस्तों ने कर दी थी मनीष की गला दबाकर की थी हत्या दनकौर पुलिस ने मनीष की हत्या के दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर रविवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपितों की निशानदेही पर मृतक की कार और मोबाइल को पुलिस पहले ही बरामद कर चुकी है। शनिवार को स्वजन द्वारा मनीष के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है।

असतौली गांव का रहने वाला मनीष (24 वर्ष) अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। जबकि उसकी बड़ी बहन भी है जो शादीशुदा है। 29 नवंबर को वह अपने गांव निवासी भारत कुमार और पतलाखेड़ा गांव निवासी बाबी भाटी के साथ घर से कार लेकर घूमने निकला था। तीनों दोस्तों ने बिलासपुर कस्बा के पास एक ट्यूबवेल पर शराब पी।

पुलिस के अनुसार शराब पीते समय किसी बात को लेकर आपस में गालीगलौज होने लगी। भारत कुमार और बाबी भाटी ने पहले तो गालियों का विरोध किया। उसके बाद मनीष का गला दबा दिया। गला दबाने पर दम घुटने के कारण मनीष की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद दोनों हत्यारोपित शव को ठिकाने लगाने के लिए जमालपुर गांव के पास नहर के पुल पर पहुंचे। शव को नहर में फेंक दिया।