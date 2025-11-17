ग्रेटर नोएडा: दनकौर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ने ली तीन की जान और दो घायल

जागरण संवाददाता, दनकौर। कोतवाली क्षेत्र में ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार रेडियोलॉजिस्ट और उनके साले-साली की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बाइक सवार एक अन्य बाइक को ओवरटेक कर रहा था। दो बच्चों का संतुलन बिगड़ गया और बाइकों की टक्कर हो गई, जिससे वे सड़क पर गिर गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने पांचों को कुचल दिया। पुलिस ने घायलों को जिम्स अस्पताल पहुंचाया। दोनों बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद आरोपी चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया।

ऊंची दनकौर निवासी हीरालाल (25) रविवार सुबह अपनी साली तुलसी (36), बेटी कुमकुम (12) और बेटे देवा (10) के साथ बुलंदशहर के वैरा कस्बे में एक रिश्तेदार के घर शादी में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। सिकंदराबाद-दनौर रोड पर जुनेदपुर निवासी रेडियोलॉजिस्ट गौरव नागर (23) उनका पीछा कर रहा था।

गौरव ने कनारसी गांव के पास सिंगल रोड पर दूसरी बाइक को ओवरटेक करने की कोशिश की। संतुलन खोने से दोनों बाइकों की टक्कर हो गई, जिससे पांचों गिर गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चे किसी तरह उठने में कामयाब रहे। सड़क पर पड़े अन्य तीन बच्चे उठने की कोशिश कर रहे थे, तभी दनकौर की ओर से आ रहे तेज रफ्तार सोनालीका ट्रैक्टर ने उन्हें कुचल दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार, ट्रैक्टर की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी।

यातायात नियमों के अनुसार, ट्रैक्टर की गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। हादसे में पांचों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने हीरालाल, तुलसी और गौरव को मृत घोषित कर दिया। तुलसी के दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

थाना प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि पंचनामा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। मृतक के परिजनों की लिखित शिकायत मिलने के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, न तो चालकों ने और न ही बाइक पर सवार अन्य लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। हीरालाल अपनी भाभी और उनके दो बच्चों को बाइक पर बिठाकर ले जा रहा था।घर से एक साथ दो ताबूत निकाले जाने से मोहल्ले में मातम छा गया।