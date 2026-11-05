नोएडा में धनतेरस-दीवाली पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू, 5 से 8 नवंबर तक इन रास्तों पर जाने से बचें; देखें रूट प्लान

डिजिटल डेस्क, नोएडा। धनतेरस और दीपावली के त्योहारों को देखते हुए नोएडा के बाजारों और शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 5 से 8 नवंबर तक के लिए विशेष ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस दौरान कई जगहों पर रूट डायवर्जन लागू रहेंगे।

किए गए प्रमुख बदलाव अट्टापीर चौक से अट्टा चौक की ओर जाने वाले सभी वाहनों को अट्टापीर से बाएं मुड़कर रायरेजीडेंसी चौक से दाएं टर्न करना होगा। इसके बाद कैम्ब्रिज स्कूल के सामने से एलिवेटेड रोड के नीचे यू-टर्न लेकर सेक्टर 28 कार मार्केट होते हुए आगे बढ़ सकेंगे।

अट्टा चौक से अट्टापीर की ओर जाने वाले वाहनों को अट्टा चौक से बाएं मुड़कर जीआईपी मॉल के सामने से फिल्मसिटी फ्लाईओवर के नीचे यू-टर्न लेना होगा। फिर डीएलएफ/सेंटर स्टेज मॉल से बाएं मुड़कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इन रास्तों में किया गया बड़ा बदलाव फिल्मसिटी फ्लाईओवर/गुरुद्वारा सेक्टर 18 की ओर से मेट्रो स्टेशन सेक्टर 18 जाने वाला यातायात सेक्टर 18 अंडरपास से होकर गुजरेगा।

दादरी कस्बे में लुहारली टोल से एनटीपीसी तिराहा तक भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों पर पहले से लागू नो-एंट्री जारी रहेगी।

जरूरत पड़ने पर रेलवे रोड का यातायात रेलवे फ्लाईओवर से पूर्व बाईपास तिराहा होते हुए एनटीपीसी तिराहा तक जा सकेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। पार्किंग और आम अपील ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मुख्य बाजारों और शॉपिंग मॉल में खरीदारी के लिए आने वाले नागरिक अपने वाहन सड़क किनारे न खड़ा करें। निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही इस्तेमाल करें। भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सार्वजनिक परिवहन और मेट्रो का इस्तेमाल करें।