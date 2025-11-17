धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबें छापने पर कंपनी की जांच शुरू, रिपोर्ट आधार पर रद होगा रंजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। राज्य कर विभाग ने साइट पांच स्थित इस्तांबुल इंटरनेशनल फर्म के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसका पंजीयन टेरर फंडिंग के गंभीर आरोपों के चलते रद करने की प्रक्रिया चल रही है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह फर्म फरवरी 2019 में इलेक्ट्राॅनिक गुड्स के कारोबार के नाम पर पंजीकृत थी, लेकिन वास्तव में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली किताबों की छपाई कर रही थी।

इन किताबों के माध्यम से संदिग्ध फंडिंग की आशंका जताई जा रही है, जो आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हो सकती है। जांच एजेंसी एटीएस के सक्रियता के बाद राज्य कर विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीम का गठन किया है।