टेरर फंडिंग में गिरफ्तार फरहान नबी की दोनों कंपनियों की जांच शुरू, जीएसटी पंजीकरण होगा रद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने टेरर फंडिंग में गिरफ्तार फरहान नबी सिद्दीकी की दोनों कंपनियों की जांच शुरू कर जीएसटी पंजीकरण निलंबित कर दिया है। जवाब आने के बाद पंजीकरण रद करने की कार्रवाई होगी। विभाग ने दोनों कंपनियों के कारोबार की भी जांच शुरू कर दी है।

जांच के बाद कंपनी पर अर्थदंड भी लगाया जा सकता है। यूपी एटीएस की टीम ने 8 नवंबर को ग्रेटर नोएडा से टेरर फंडिंग के आरोप में दिल्ली निवासी फरहान को गिरफ्तार किया था। आरोपी का ग्रेनो औद्योगिक सेक्टर साइट-5 में भूखंड है, जहां इंस्तांबुल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड व हकीकत प्रिंटिंग पब्लिकेशन के नाम से दो कंपनियां चल रहीं थीं।

हकीकत प्रिंटिंग पब्लिकेशन कंपनी का जीएसटी पंजीकरण दिल्ली का है, लेकिन इसी पते पर रियल ग्लोबल एक्सप्रेस लॉजिस्टिक नाम से कंपनी है। जीएसटी विभाग ने टेरर फंडिंग के आरोपित की कंपनियों के बिजनेस की जांच शुरू कर दी है। कंपनी से किन-किन लोगों को माल बेचा गया और किन-किन कंपनियों से माल खरीदा है। इसकी जांच की जा रही है।