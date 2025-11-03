Language
    दो पीढ़ियों की धरोहर लैंड रोवर है चेन्नई के टैगोर परिवार की लाडली, 15 प्रतियोगिताओं में भर चुकी फर्राटा

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:26 AM (IST)

    चेन्नई के टैगोर परिवार की लैंड रोवर दो पीढ़ियों से उनकी धरोहर है। इस गाड़ी ने 15 प्रतियोगिताओं में भाग लिया है और परिवार के लिए यह लाडली के समान है। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।

    विंटेज कार का झंडी दिखाकर रवाना करते अतिथि।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। 'लैंड रोवर' कार चेन्नई के टैगोर परिवार की दो पीढ़ियों की धरोहर है। यह कार परिवार के प्रत्येक सदस्य की लाडली है। देश भर में आयोजित इस तरह की 15 प्रतियोगिताओं में यह लैंड रोवर फर्राटा भर चुकी है। रविवार को ग्रेटर नोएडा से शुरू क्लासिक हिमालयन ड्राइव में लैंड रोवर के साथ प्रतिभाग करने वाले पृथ्वीराज टैगोर की यह कार उनके पिता ने खरीदी थी।

    चेन्नई निवासी टैगोर परिवार ने यह लैंड रोवर कार 1958 में खरीदी थी। इस हिसाब से इस कार की उम्र 67 साल के करीब हो गई है। पृथ्वीराज का कहना है कि वर्तमान में परिवार में नई तकनीकी व अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कई चार पहिया वाहन खरीदे गए हैंं। फिलहाल पिता से पैतृक संपत्ति के रूप में मिली इस कार से उन्हें खासा लगाव है। इसके चलते कार की देख रेख बच्चों की तरह ही करते हैं।

    परिवार के अन्य सदस्य भी कार का खासा ख्याल रखते हैं। नियमित सफाई और समय से सर्विसिंग कराते हैं। पृथ्वीराज पिछले 20 वर्ष से इस कार से ऐसी कई रैली में प्रतिभाग कर चुके हैंं। जेपी स्पोर्टस कांप्लेक्स में कार को देखते ही आसपास लोगों की भीड़ जुट गई, कार के साथ लोगों में सेल्फी लेने की हाेड़ दिखी। फ्रांस की आटो मोबाइल कंपनी की कार प्यूजो 504 कलकत्ता के उद्योग पति रंजीत प्रताप की पहली पसंंद है।

    यह कार करीब 45 साल पुरानी है। गाड़ियों का कलेक्शन करना उन्हें काफी पसंद है। उनके परिवार में करीब 50 से अधिक कार शामिल हैं। फिलहाल रंजीत प्रताप को प्यूजो सबसे प्रिय है। वह अपने बच्चे की तरह इसकी देखरेख करते हैं। नियमित सर्विसिंग कराते हैं, जो पुर्जे खराब हो जाते हैं उन्हें कंपनी से आर्डर देकर मंगाते हैं। ऐसी तमाम प्रतियोगिताओं में शामिल हो चुके हैं।

    रैली में शामिल गाड़ियों के काफिले ने किया आकर्षित

    जेपी स्पोर्टस कांप्लेक्स से सड़क पर पहुंची विंटेज कार रैली लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। पैदल और वाहनों से जा रहे लोग रुककर काफिले में शामिल रंग बिरंगी, छोटी, बड़ी कार को एकटक देखते रहे। जेवर टोल प्लाजा पर रैली में शामिल गाड़ियों का काफिला पहुंचा। टोल कर्मियों और अन्य ने भी काफिले में शामिल गाड़ियों के साथ सेल्फी ली।