जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगा स्विट्जरलैंड का कनेक्शन, राष्ट्रपति पार्मेलिन के दौरे से बढ़ेंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की उम्मीद

जागरण संवाददाता, जेवर (ग्रेटर नोएडा)। ज्यूरिख से जेवर तक स्विट्जरलैंड का विमानन कनेक्शन कल एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचेगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन का दौरा भारत-स्विट्जरलैंड के बढ़ते कारोबारी और तकनीकी संबंधों के लिहाज से खास होगा।

राष्ट्रपति के साथ कारोबारी और अकादमिक प्रतिनिधियों का दल भी भारत आ रहा है। उनका यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब एयरपोर्ट घरेलू और कार्गो उड़ानों के बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के विस्तार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल से संचालित हो रही अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का कुछ हद तक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिलेगा।

आर्थिक संबंधों को मजबूती नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास और संचालन ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की शत-प्रतिशत सहायक कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) कर रही है। फिलहाल घरेलू और मालवाहक उड़ानों से शुरुआत हुई है और आगे चरणबद्ध तरीके से उड़ान नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है।

ज्यूरिख के वैश्विक नेटवर्क से जेवर को मिल सकता है फायदा ज्यूरिख एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय संचालन के अनुभव का लाभ नोएडा एयरपोर्ट को भी मिलने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक ज्यूरिख एयरपोर्ट समूह वर्तमान में अपने ज्यूरिख हब से 212 गंतव्यों के लिए 67 एयरलाइनों का संचालन देख रहा है।