पहले स्वदेशी के नाम पर दिखता था चरखा, पीएम मोदी ने निर्यातक देश के रूप में दिलाई पहचान

जागरण संवाददाता,नोएडा। ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर ने शुक्रवार को नोएडा हाट में यूपी ट्रेड शो- स्वदेशी मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने मेले में लगे स्टाल पर महिला और पुरुष दुकानदारों से बात कर स्वदेशी सामान की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व सरकारों पर कटाक्ष किया कि पहले स्वदेशी के नाम पर चरखा दिखाया जाता था। पीएम नरेन्द्र माेदी की सरकार में हमने निर्यातक देश के रूप भी पहचान बनाई है।

पीएम मोदी की नीति से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की अलग छवि बनी है। स्वदेशी संकल्प अभियान से देश के किसान और मजदूरों को सीधा लाभ देने की योजनाएं हैं। पीएम की यह सोच 2014 में सरकार बनने के समय ही स्पष्ट हो गई थी। तभी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को गति मिली। कहा कि, स्वदेशी मेले में नारी शक्ति न केवल मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनी हैं बल्कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उनका मान और सम्मान भी बढ़ा है। आज प्रदेश में ऐसा माहौल और आकर्षण है कि विदेश के लोग भी निवेश कर रहे हैं।

उन्होंने कोरोना काल में पीपीई किट व वैक्सीन लगाने की बात से देश को मजबूत बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि, रक्षा के क्षेत्र में ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं। विदेशों की नजरें हिंदुस्तान के बाजार पर रहती हैं। स्वदेशी सामान को बढ़ावा देने के लिए वोकल फार लोकल नीति पर पदाधिकारीर गांव और शहर के हर घर तक जाएंगे। उन्हाेंने अपील की कि देश को फिर से सोने की चिड़ियां बनाने के लिए स्वदेशी सामान खरीदें।



इससे पहले दस दिवसीय मेले में राज्यमंत्री डा. सोमेंद्र तोमर को मुख्य विकास अधिकारी डा. शिवकांत द्विवेदी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। वहीं, स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति से समां बांध दिया। दुकानदार और ग्राहकों से बातचीत में उन्होंने वोकल फार लोकल से आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की। एक जनपद-एक उत्पाद स्टाल पर रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल, माटी कला, लकड़ी शिल्प, हथकरघा, हस्तशिल्प व घरेलू उत्पादों से साज सज्जा सामान की सराहना की।