शहर के बीच मिनी जंगल, ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर वेटलैंड बना बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट

रणजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर वेटलैंड दूर-दराज के इलाकों से आने वाले पक्षियों और जंगली जानवरों, दोनों के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह बनकर उभरा है। पिछले कुछ सालों में यहां जंगली जानवरों की आबादी काफी बढ़ी है। नीलगाय, अजगर, हिरण और सियार जैसे जीवों की मौजूदगी ने इस वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी का एक जीवंत केंद्र बना दिया है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह बढ़ोतरी संरक्षण की कोशिशों और बेहतर वॉटर मैनेजमेंट उपायों की वजह से हुई है। लगभग 60 हेक्टेयर के नेचुरल झील एरिया वाला यह वेटलैंड बारिश के पानी पर निर्भर है और मानसून के दौरान अपने वॉटर लेवल को रिचार्ज करता है।

2010 से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड इंडिया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मिली-जुली कोशिशों से यहां संरक्षण का काम चल रहा है। इन कोशिशों में बांध बनाना, पानी बचाना और प्रदूषण कंट्रोल शामिल हैं। यह वेटलैंड नीलगाय, सांप, तितलियां, जंगली सूअर और चंचल गिलहरियों का घर बन गया है।

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि यहां कई तरह के मैमल्स की मौजूदगी दर्ज की गई है। यहां नीलगाय की आबादी, जो 2019 में करीब 50 थी, अब करीब 400 हो गई है। इसी तरह, सियार, पांच-धारी वाली गिलहरी और जंगली सूअर जैसे मैमल्स भी बढ़े हैं। रेप्टाइल्स में, यहां अजगर भी हैं।