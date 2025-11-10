Language
    Noida: 6 साल का इंतजार खत्म, सुपरटेक केपटाउन के 3,874 परिवारों को मिला गंगाजल कनेक्शन

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:26 AM (IST)

    नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में 3,874 परिवारों को छह साल बाद गंगाजल मिलना शुरू हो गया है। एनसीएलएटी के आदेश के बाद प्राधिकरण ने पानी का कनेक्शन दिया, जिससे आपूर्ति शुरू हुई। पहले केवल 535 परिवारों के पास कनेक्शन था, बाकी भूजल पर निर्भर थे। बिल्डर द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण कनेक्शन रुका हुआ था, जिसे अब शुरू कर दिया गया है।

    नोएडा के सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी में 3,874 परिवारों को छह साल बाद गंगाजल मिलना शुरू हो गया है।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शुरुआत में तो किसी तरह घर मिल गए। घर मिलने के बाद भी पानी नहीं मिल पाया। रजिस्ट्री का अभी भी इंतज़ार है। इसी मुश्किल से जूझते हुए सेक्टर 74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसाइटी के 3,874 परिवारों को छह साल बाद गंगाजल मिल पाया है।

    सोसाइटी में 4,419 परिवार रहते हैं। पहले 535 परिवारों के पास पानी का कनेक्शन था। बाकी परिवार भूजल पर निर्भर थे। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 300 मिमी का पानी का कनेक्शन दे दिया है। यहाँ पानी की आपूर्ति भी शुरू हो गई है।

    गौरतलब है कि केपटाउन सोसाइटी में 4,000 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। बिल्डर ने लगभग 535 परिवारों के लिए पानी का कनेक्शन लिया था। 23.49 करोड़ रुपये का भुगतान न करने पर प्राधिकरण ने कनेक्शन देने से इनकार कर दिया। यह परियोजना दिवालियापन की कार्यवाही से गुज़र रही है।

    निवासियों ने 2019 में कनेक्शन के लिए प्राधिकरण को नोटिस दिया था। 2021 में बिल्डर के खिलाफ आरसी जारी की गई। निवासियों ने मांग की कि बिल्डर से भूमि बकाया के साथ कनेक्शन शुल्क भी वसूला जाए। प्राधिकरण ने इस पर सहमति जताई।

    एनसीएलएटी ने प्राधिकरण को पानी और बिजली की उचित व्यवस्था करने और 2024 में पंजीकरण का समाधान निकालने का आदेश दिया। प्राधिकरण ने एनसीएलटी में बकाया राशि के साथ पानी के कनेक्शन की राशि का दावा किया। हाल ही में, पानी का कनेक्शन दिया गया और आपूर्ति फिर से शुरू कर दी गई। एओए अध्यक्ष अरुण शर्मा ने कहा कि यह निवासियों की एक बड़ी जीत है।