ढपली गैंग ने भारत को पीछे ढकेलने में कसर नहीं छोड़ी, फिर से हो गया है एक्टिव; मंत्री सुनील शर्मा का बड़ा हमला

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। श्रमिक आंदोलनों में कुछ संगठनों ने हर जगह लाल झंडे लगाकर आंदोलन और मांगों के नाम पर औद्योगिक माहौल को प्रभावित किया।

ढपली गैंग ने एक नारा दिया था कि कंपनी कोई भी हो लाल झंडा हमारा और मांगे पूरी करो। औद्योगिक विकास में व्यवधान डाले गए। इसका उदाहरण कानपुर की लालइमली कंपनी है।

यह बातें गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) के स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज एंड एप्लाइड साइंसेज में ग्रीन स्किल्स एवं एप्लाइड एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ के मौके पर सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर कहीं।

आंदोलनों से औद्योगिक माहौल प्रभावित होने का आरोप उन्होंने दिल्ली के 'ढपली गैंग' की गतिविधियों से जोड़ते हुए कहा कि जब भारत में इस तरह के आंदोलन हो रहे थे, उस समय चीन में तेजी से औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही थीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे आंदोलनों और औद्योगिक गतिविधियों में बाधा डालने वाली सोच के कारण चीन आगे निकल गया। अब जब देश की आर्थिक स्थिति और औद्योगिक विकास में सुधार हो रहा है, तो फिर से ऐसे तत्व सक्रिय हो रहे हैं।

इन गतिविधियों में युवाओं का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में आने के बजाय अपने भविष्य के लिए सही निर्णय लें। उद्यमिता, नवाचार और रोजगार सृजन को प्राथमिकता दें, ताकि वे स्वयं आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। 2017 से पहले 120 स्टार्टअप, अब 20 हजार उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में महज 120 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 20 हजार हो गई है। प्रदेश सरकार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित कर रही है। युवाओं को नौकरी मांगने वाला बनने के बजाय नौकरी देने वाला बनना चाहिए।