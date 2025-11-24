Language
    'रक्षित ने शादी से मना कर दिया, दुखी और बेइज्जत महसूस कर रही हूं', जान देने से पहले बहन से बोली थी शालू 

    By Gajendra Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 10:24 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में शालू नामक एक युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी बहन को बताया था कि रक्षित नामक युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया है, जिससे वह बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रही है। दो साल से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन रक्षित के इनकार के बाद शालू ने यह कदम उठाया। पुलिस ने रक्षित के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    युवती शालू की फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। रक्षित से मैं बहुत प्यार करती हूं, उसने शादी करने का भरोसा दिया था। अब वह शादी से मना कर रहा है। हम दोनों के शादी करने की बात स्वजन, दोस्तों, गांव वालों और रिश्तेदारों तक को पता है...। बार बार कहने के बाद भी रक्षित मान नहीं रहा है, इससे बहुत दुखी हूं और बेइज्जत महसूस कर रही हूं। अब जीना नहीं चाहती हूं, आत्महत्या कर लूंगी।

    सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र एक सोसायटी के फ्लैट की 16वीं मंजिल से कूद कर जान देने से पहले मृतका शालू ने यह बातें अपनी बहन राखी से मोबाइल फोन पर कहीं थी। शनिवार को आरोपित रक्षित के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे मृतका के भाई पिंटू राणा द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर से यह बातें सामने आई हैं। इससे शालू के आत्महत्या करनी की घटना का कारण भी सामने आ गया है।

    रक्षित से दो साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

    मूल रूप से मुजफ्फर नगर जिले के ग्राम दुर्गनपुर बुढ़ाना निवासी शालू (22) ग्रेटर नोएडा के सेक्टर सात स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। वह मिग्सन ट्विन के फ्लैट में दोस्तों के साथ रहती थी।

    शामली जनपद के कांधला थाना अंतर्गत ग्राम इस्सोपुरटील निवासी रक्षित से दो वर्ष से शालू का प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने अपनी बहन राखी और भाभी सलोनी से कई बार कहा था कि वह रक्षित से ही शादी करेगी। रक्षित उससे बहुत प्यार करता है, शादी का वायदा भी किया है।

    भाभी-बहन को बताया था उदास रहने का कारण

    लगभग दो माह पहले शालू घर पहुंची तो उदास थी। भाभी व बहन के करण पूछने पर बताया कि रक्षित शादी करने से मना कर रहा है। मामला भाई पिंटू राणा को पता चला तो उसने रक्षित से मोबाइल फोन पर बात कर समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। शालू की रक्षित के साथ शादी की बात गांव वालों और रिश्तेदारों तक पहुंच गई थी।

    ऐसे में रक्षित द्वारा शादी से मना करने से वह खुद को बेइज्जत महसूस कर रही थी। घर से लौटने के बाद शालू अक्सर भाभी व बहन से वाट्सएप काल पर आत्महत्या करने की बात बोलती थी। 21 नवंबर को फ्लैट से कूदने के एक घंटे पहले शालू ने बहन राखी के वॉट्सएप नंबर पर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड और पता भेजा था।

    राखी से दोबारा रक्षित द्वारा शादी मना करने से दुखी व बेइज्जत महसूस करने की बात बोलते हुए आत्महत्या करने की कह कर काल काट दी थी। इसके बाद उसने मिग्सन ट्विन की 16वीं मंजिल से कूद कर जान दे दी थी।

    भाई पिंटू राणा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपित रक्षित पर बहन को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने बताया आरोपित रक्षित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।