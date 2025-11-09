इलाज कराने भारत आए तुर्कमेनिस्तान के बुजुर्ग को मिली नई जिंदगी, मेदांता में सफल DBS सर्जरी से ठीक हुआ हाथ का कंपन
तुर्कमेनिस्तान से एक बुजुर्ग भारत में इलाज कराने आए, जो हाथ के कंपन से परेशान थे। मेदांता अस्पताल में उनकी सफल डीबीएस सर्जरी हुई, जिससे उन्हें इस समस्या से निजात मिली। डॉक्टरों के अनुसार, सर्जरी के बाद उनके हाथ का कंपन पूरी तरह ठीक हो गया है, और अब वह सामान्य जीवन जी रहे हैं। यह मामला भारत में चिकित्सा पर्यटन के महत्व को दर्शाता है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-50 स्थित मेदांता अस्पताल में चिकित्सकों ने तुर्कमेनिस्तान के 65 वर्षीय मरीज की डीप ब्रेन स्टिम्यूलेशन सर्जरी से हाथ के कंपन का सफल इलाज किया है। मरीज के दाहिने हाथ में कई वर्षों से कंपन होती थी।
न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक डा. यशपाल बुंदेला का कहना है कि मरीज को खाना खाने, लिखने और रोजमर्रा काम में काफी दर्द व कष्ट होता था। दवाइयों से राहत न मिलने पर भारत में इलाज कराया। न्यूरोलाजी विभाग में विस्तृत जांच और विशेषज्ञ की सलाह के बाद मरीज को डीबीएस सर्जरी की जानकारी दी गई।
डा. यशपाल बुंदेला ने डा. अनिल धर, डा. नमिता कौल की टीम ने अत्याधुनिक स्टीरियोटैक्टिक नेविगेशन और इंट्रा-आपरेटिव न्यूरोफिजियोलाजिकल मानिटरिंग तकनीक के साथ सफलतापूर्वक इलाज किया। चिकित्सक का दावा है कि अब मरीज के हाथ में कंपन कम होने से खुद खाना खाते हैं। लिखावट और हाथ की पकड़ में भी स्पष्ट सुधार है।
