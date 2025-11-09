इलाज कराने भारत आए तुर्कमेनिस्तान के बुजुर्ग को मिली नई जिंदगी, मेदांता में सफल DBS सर्जरी से ठीक हुआ हाथ का कंपन

जागरण संवाददाता, नोएडा। सेक्टर-50 स्थित मेदांता अस्पताल में चिकित्सकों ने तुर्कमेनिस्तान के 65 वर्षीय मरीज की डीप ब्रेन स्टिम्यूलेशन सर्जरी से हाथ के कंपन का सफल इलाज किया है। मरीज के दाहिने हाथ में कई वर्षों से कंपन होती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

न्यूरोसर्जरी विभाग के निदेशक डा. यशपाल बुंदेला का कहना है कि मरीज को खाना खाने, लिखने और रोजमर्रा काम में काफी दर्द व कष्ट होता था। दवाइयों से राहत न मिलने पर भारत में इलाज कराया। न्यूरोलाजी विभाग में विस्तृत जांच और विशेषज्ञ की सलाह के बाद मरीज को डीबीएस सर्जरी की जानकारी दी गई।