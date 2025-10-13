Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत, घटना CCTV में कैद

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 02:16 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी रेलवे क्रॉसिंग पर एक छात्र की ट्रेन से टक्कर में मौत हो गई। मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से वह रेलवे ट्रैक पर गिर गया था, तभी तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी। मृतक तुषार दादरी के दतावली गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    ग्रेटर नोएडा के बोड़ाकी रेलवे क्रॉसिंग पर एक छात्र की ट्रेन से टक्कर में मौत हो गई। 

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बोड़ाकी रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक छात्र की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन ने युवक और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

    छात्र तुषार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र की है। मृतक छात्र तुषार दादरी के दतावली गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें