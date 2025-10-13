ग्रेटर नोएडा में ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत, घटना CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बोड़ाकी रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय एक छात्र की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रेलवे ट्रैक पर गिर गई। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन ने युवक और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

छात्र तुषार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना दादरी थाना क्षेत्र की है। मृतक छात्र तुषार दादरी के दतावली गांव का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।