    24 गौशालाएं और करोड़ों खर्च, फिर भी सड़कें गायों की... ग्रेटर नोएडा में दुर्घटना का इंतजार

    By Ashish Chaurasia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 06:58 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर बनी हुई है। जिला प्रशासन और प्राधिकरणों द्वारा 24 गौशालाएँ बनाने के बावजूद, सड़कों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नागरिक अधिकारियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि अधिकारी जिम्मेदारी प्राधिकरणों पर डाल रहे हैं।

    ग्रेटर नोएडा में आवारा पशुओं की समस्या गंभीर बनी हुई है। 

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। आवारा पशुओं की देखभाल के लिए जिला प्रशासन और तीनों प्राधिकरणों द्वारा करोड़ों रुपये की लागत से जिले भर में विभिन्न स्थानों पर कुल 24 गौशालाएँ बनाई गई हैं। हालाँकि, शहर में अभी भी हर जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा दिखाई देता है। मुख्य सड़कों से लेकर सर्विस रोड तक, आवारा पशुओं के झुंड देखे जा सकते हैं, जिससे राहगीरों के लिए दुर्घटना का भय बना रहता है। कई बार रात के समय आवारा पशु खुद बड़े वाहनों की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं।

    आवारा पशुओं की देखभाल के लिए जिला प्रशासन ने गौतमबुद्ध नगर में 18 गौशालाएँ स्थापित की हैं। इसके अलावा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दो, नोएडा प्राधिकरण ने एक और यमुना विकास प्राधिकरण ने तीन गौशालाएँ स्थापित की हैं। जिले में इतनी गौशालाएँ होने के बावजूद, शहर में अभी भी हर जगह आवारा पशुओं के झुंड दिखाई देते हैं।

    सड़कों पर दिन-रात आवारा पशुओं की मौजूदगी से दुर्घटना का खतरा बना रहता है, खासकर रात के समय। अब जबकि सर्दी आ गई है, आवारा पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रात में अक्सर वाहन चालक आवारा पशुओं से टकरा जाते हैं क्योंकि वे उन्हें दूर से नहीं देख पाते, जिससे उन्हें चोटें आती हैं। वाहन चालक भी सड़क पर अचानक जानवरों के आ जाने से दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।

    मुख्य सड़कों और सर्विस रोड पर आवारा पशुओं के झुंड रोज़ाना दिखाई देते हैं। इनसे दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है। ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

    - मोहित भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता

    सबसे पहले, पशुपालकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। शहर के कई निवासी शाम होते ही अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके कार्रवाई की जानी चाहिए।
    - आलोक सिंह, सक्रिय नागरिक टीम के सदस्य

    अधिकारियों को नियमित रूप से आवारा पशुओं को पकड़ना चाहिए। तभी समस्या का समाधान हो सकता है।
    - आदित्य भाटी, स्थानीय निवासी

    सर्दियों के मौसम में आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।
    - योगेंद्र मावी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर ओमीक्रॉन वन ए

    जिला प्रशासन जिले में 18 गौशालाओं का संचालन करता है, और तीनों प्राधिकरण अलग-अलग गौशालाएँ भी संचालित करते हैं। आवारा पशुओं को पकड़ने की ज़िम्मेदारी इन प्राधिकरणों की है। हम गौशालाओं में पशुओं की देखभाल करते हैं।
    - डॉ. अरुण कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी