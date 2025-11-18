24 गौशालाएं और करोड़ों खर्च, फिर भी सड़कें गायों की... ग्रेटर नोएडा में दुर्घटना का इंतजार

मुख्य सड़कों और सर्विस रोड पर आवारा पशुओं के झुंड रोज़ाना दिखाई देते हैं। इनसे दुर्घटनाओं का लगातार खतरा बना रहता है। ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है।

- मोहित भाटी, सामाजिक कार्यकर्ता

सबसे पहले, पशुपालकों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। शहर के कई निवासी शाम होते ही अपने पशुओं को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके कार्रवाई की जानी चाहिए।

- आलोक सिंह, सक्रिय नागरिक टीम के सदस्य

अधिकारियों को नियमित रूप से आवारा पशुओं को पकड़ना चाहिए। तभी समस्या का समाधान हो सकता है।

- आदित्य भाटी, स्थानीय निवासी

सर्दियों के मौसम में आवारा पशुओं के सड़कों पर घूमने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ज़िम्मेदार अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए।

- योगेंद्र मावी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष, सेक्टर ओमीक्रॉन वन ए

जिला प्रशासन जिले में 18 गौशालाओं का संचालन करता है, और तीनों प्राधिकरण अलग-अलग गौशालाएँ भी संचालित करते हैं। आवारा पशुओं को पकड़ने की ज़िम्मेदारी इन प्राधिकरणों की है। हम गौशालाओं में पशुओं की देखभाल करते हैं।

- डॉ. अरुण कुमार, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी