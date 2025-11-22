राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिग्गजों के बीच शुरू हुए मुकाबले, आर्यवीर बोरा ने आद्विक अग्रवाल को दी मात

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा स्टेडियम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच जबर्दस्त मुकाबले देखने को मिले। शुक्रवार को चैंपियनशिप का उद्घाटन टीटी फेडरेशन आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आइएएस प्रभात सी. चतुर्वेदी ने किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिला एसोसिएशन के सचिव मृदुल खिलनानी ने बताया कि अंडर 11 के क्वार्टरफाइनल में आर्यवीर बोरा (गौतमबुद्धनगर) ने आद्विक अग्रवाल (गाजियाबाद) को 11-9, 11-7, 11-9 से हराया। कविश गोयल ने वेदांश सिंह बैस को 11-6, 9-11, 11-9, 13-11 से शिकस्त दी। प्रणित अग्रवाल और दुर्वांक (कानपुर) ने भी जीत हासिल की। बालिका वर्ग में अंशिका गुप्ता (प्रयागराज) ने वेदांशी पोद्दार (आगरा) को 14-12, 11-8, 11-5 से हराया।