राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में दिग्गजों के बीच शुरू हुए मुकाबले, आर्यवीर बोरा ने आद्विक अग्रवाल को दी मात
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा स्टेडियम में राज्य स्तरीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। इसमें जूनियर और सीनियर वर्ग के दिग्गज खिलाड़ियों के बीच जबर्दस्त मुकाबले देखने को मिले। शुक्रवार को चैंपियनशिप का उद्घाटन टीटी फेडरेशन आफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष और सेवानिवृत्त आइएएस प्रभात सी. चतुर्वेदी ने किया।
जिला एसोसिएशन के सचिव मृदुल खिलनानी ने बताया कि अंडर 11 के क्वार्टरफाइनल में आर्यवीर बोरा (गौतमबुद्धनगर) ने आद्विक अग्रवाल (गाजियाबाद) को 11-9, 11-7, 11-9 से हराया। कविश गोयल ने वेदांश सिंह बैस को 11-6, 9-11, 11-9, 13-11 से शिकस्त दी। प्रणित अग्रवाल और दुर्वांक (कानपुर) ने भी जीत हासिल की। बालिका वर्ग में अंशिका गुप्ता (प्रयागराज) ने वेदांशी पोद्दार (आगरा) को 14-12, 11-8, 11-5 से हराया।
प्रेक्षा तिवारी ने ऐश्वर्या थापा को हराया
प्रेक्षा तिवारी ने ऐश्वर्या थापा को जबकि आद्या गोयल ने मेदुरा सिंह को हराया। इनाया फातिमा को रियांशी गर्ग के खिलाफ जीत मिली। अंडर-13 बालक वर्ग में लक्ष्य कुमार (लखनऊ), वेदांत गुप्ता (गोरखपुर), रुद्र मिश्रा (गाजियाबाद), शौर्य गोयल (लखनऊ), लक्ष्य कुमार, अधिराज मजूमदार, वेदांत गुप्ता, प्रकुल कुमार, रुद्र मिश्रा, प्रणित अग्रवाल, विक्रम दुबे, शौर्य गोयल को जीत प्राप्त हुई। बालिका वर्ग से अंशिका गुप्ता, वर्तिका सिंह, और अंशिका मिश्रा व पहल गुप्ता ने मुकाबला जीत लिया।
