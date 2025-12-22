Language
    चलना तो दूर बिना सहारे बैठना भी था दुश्वार, कंप्यूटर गाइडेट नेवीकेशन तकनीक से Spinal Cord की सफल सर्जरी

    By Sumit Kumar Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:37 PM (IST)

    नोएडा के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने 55 वर्षीय मरीज की स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। कंप्यूटर-गाइडेड नेविगेशन तकनीक की मदद से ...और पढ़ें

    सांकेतिक फोटो।

    जागरण संवाददाता, नोएडा। मैक्स अस्पताल के डाॅक्टरों ने 55 वर्षीय मरीज की स्पाइनल काॅर्ड कंप्रेशन की जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की। टीम ने कंप्यूटर-गाइडेड नेविगेशन तकनीक की मदद से सर्जरी कर स्पाइनल कार्ड का दबाव हटाया। मरीज अब दोबारा से खड़े होने और चलने में सक्षम हैं।

    सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डाॅ. वीए सेंथिल कुमार ने बताया कि छह महीनों से मरीज संतोष भट्टाचार्य की पीठ से तेज दर्द फैलकर दाहिने पैर तक पहुंच गया था। पैरों में कमजोरी लगातार बढ़ रही थी। वह बिना सहारे बैठ या चल नहीं पा रहे थे।

    पेशाब और मल की समस्या पर न्यूरोलाॅजिकल इमरजेंसी हो गई थी। जांच में आया कि कमर के निचले हिस्से की ऊपरी हड्डी असामान्य बढ़ने के कारण स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़ रहा था।

    बायोप्सी के बाद रोबोटिक कंप्यूटर-गाइडेड नेविगेशन सिस्टम से स्पाइनल दबाव और स्टेबलाइजेशन सर्जरी की। उनका कहना है कि मरीज को गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस था, जिसमें हड्डियां बहुत नाजुक हो गई थीं।

    दावा किया कि मरीज में तेजी से न्यूरोलाॅजिकल रिकवरी देखी गई है। दर्द से राहत मिलने पर मरीज को ऑन्कोलाजी केयर के लिए रेफर कर वहां प्रोस्टेट कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं।

