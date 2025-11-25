नोएडा में वोटर लिस्ट रिवीजन तेज, हाई-राइज सोसाइटी से गांव तक पहुंच रही टीमें

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को समय पर पूरा करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेधा रूपम ने मंगलवार को छह जोनल और 72 सेक्टर मजिस्ट्रेट टीमों को एक्टिवेट किया। अथॉरिटी ने हर बूथ एरिया में कोऑर्डिनेटर भी तैनात किए हैं ताकि सभी एरिया में ऊंची इमारतों और दूसरे घरों का पता लगाने में BLO की मदद की जा सके। RWAs, AOAs, बिल्डर्स एसोसिएशन (CREDAI) के वॉलंटियर्स और बूथ-लेवल एजेंट्स को खास तौर पर यह पक्का करने के लिए तैनात किया गया है कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने एरिया में आसानी से मैपिंग और मॉनिटरिंग का काम पक्का करेंगे। इसी तरह, डिस्ट्रिक्ट-लेवल के कर्मचारी और वॉलंटियर ग्रामीण एरिया में घर-घर जाकर वोटर आउटरीच में एक्टिव रूप से योगदान दे रहे हैं। अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर भी वोटर तक पहुंच पक्का करने के लिए एरिया में BLO की मदद कर रहे हैं।

टारगेट से ज्यादा काम करने वाले BLO को तारीफ के लेटर मिले डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के दौरान, कई BLO ने बहुत अच्छा काम किया, और 80 परसेंट से ज़्यादा डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया। इनमें विधानसभा क्षेत्र 61 नोएडा की BLO माजिया सुल्ताना, विधानसभा क्षेत्र 62 दादरी के BLO अनिल कुमार, रामकिशोर, यशोदा और दिनेश कुमार, और विधानसभा क्षेत्र 63 जेवर के BLO तस्लीम खान और प्रदीप कुमार शामिल हैं। इन सभी BLO ने बहुत अच्छा काम किया और टारगेट से ज़्यादा काम किया, जिसके लिए ज़िला प्रशासन ने उन्हें तारीफ़ पत्र देकर सम्मानित किया है।