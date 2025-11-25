Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में वोटर लिस्ट रिवीजन तेज, हाई-राइज सोसाइटी से गांव तक पहुंच रही टीमें

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 07:01 PM (IST)

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को समय पर पूरा करने के लिए टीमों को सक्रिय किया है। बूथ स्तर पर समन्वयकों की तैनाती की गई है ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए। उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया है। मतदाता नाम और पता ठीक करने के लिए बीएलओ से फॉर्म 6 और 8 प्राप्त कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को समय पर पूरा करने के लिए टीमों को सक्रिय किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को समय पर पूरा करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेधा रूपम ने मंगलवार को छह जोनल और 72 सेक्टर मजिस्ट्रेट टीमों को एक्टिवेट किया। अथॉरिटी ने हर बूथ एरिया में कोऑर्डिनेटर भी तैनात किए हैं ताकि सभी एरिया में ऊंची इमारतों और दूसरे घरों का पता लगाने में BLO की मदद की जा सके। RWAs, AOAs, बिल्डर्स एसोसिएशन (CREDAI) के वॉलंटियर्स और बूथ-लेवल एजेंट्स को खास तौर पर यह पक्का करने के लिए तैनात किया गया है कि कोई भी योग्य वोटर छूट न जाए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट अपने-अपने एरिया में आसानी से मैपिंग और मॉनिटरिंग का काम पक्का करेंगे। इसी तरह, डिस्ट्रिक्ट-लेवल के कर्मचारी और वॉलंटियर ग्रामीण एरिया में घर-घर जाकर वोटर आउटरीच में एक्टिव रूप से योगदान दे रहे हैं। अथॉरिटी के कोऑर्डिनेटर भी वोटर तक पहुंच पक्का करने के लिए एरिया में BLO की मदद कर रहे हैं।

    टारगेट से ज्यादा काम करने वाले BLO को तारीफ के लेटर मिले

    डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के दौरान, कई BLO ने बहुत अच्छा काम किया, और 80 परसेंट से ज़्यादा डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया। इनमें विधानसभा क्षेत्र 61 नोएडा की BLO माजिया सुल्ताना, विधानसभा क्षेत्र 62 दादरी के BLO अनिल कुमार, रामकिशोर, यशोदा और दिनेश कुमार, और विधानसभा क्षेत्र 63 जेवर के BLO तस्लीम खान और प्रदीप कुमार शामिल हैं। इन सभी BLO ने बहुत अच्छा काम किया और टारगेट से ज़्यादा काम किया, जिसके लिए ज़िला प्रशासन ने उन्हें तारीफ़ पत्र देकर सम्मानित किया है।

    कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए

    वोटर SIR फॉर्म लें और उसे ध्यान से भरें। BLO से साइन की हुई एक कॉपी अपने पास रखें। फ़ॉर्म के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। नए वोटर नाम और पता ठीक करने के लिए BLO से फ़ॉर्म 6 और फ़ॉर्म 8 ले सकते हैं। - अतुल कुमार, डिप्टी ज़िला चुनाव अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर।