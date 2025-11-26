Language
    ग्रेटर नोएडा: SIR से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी पब्लिक हॉलिडे पर भी नहीं छोड़ पाएंगे हेडक्वार्टर

    By Ranjeet Mishra Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:14 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में एसआईआर कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को अब सार्वजनिक अवकाश पर भी जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। SIR के काम में लगे कर्मचारी और अधिकारी अब पब्लिक हॉलिडे पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा, वे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की परमिशन के बिना अपनी अर्न्ड लीव भी नहीं ले पाएंगे।

    डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर, डिस्ट्रिक्ट में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR का काम चल रहा है। इसके बाद 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश किए जाएंगे। इसे समय पर पूरा करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेधा रूपम ने बताया कि काम पर लगाए गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उनकी पहले से परमिशन के बिना कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।

    यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पब्लिक हॉलिडे पर भी बिना परमिशन के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा।