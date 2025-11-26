ग्रेटर नोएडा: SIR से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी पब्लिक हॉलिडे पर भी नहीं छोड़ पाएंगे हेडक्वार्टर
ग्रेटर नोएडा में एसआईआर कार्य में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को अब सार्वजनिक अवकाश पर भी जिला मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी छुट्टी नहीं ले पाएगा। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, एसआईआर का काम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा, जिसके बाद दावे और आपत्तियां ली जाएंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। SIR के काम में लगे कर्मचारी और अधिकारी अब पब्लिक हॉलिडे पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा, वे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की परमिशन के बिना अपनी अर्न्ड लीव भी नहीं ले पाएंगे।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर, डिस्ट्रिक्ट में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR का काम चल रहा है। इसके बाद 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे।
फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी, 2026 को पब्लिश किए जाएंगे। इसे समय पर पूरा करने के लिए, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मेधा रूपम ने बताया कि काम पर लगाए गए किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को उनकी पहले से परमिशन के बिना कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी।
यह भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी पब्लिक हॉलिडे पर भी बिना परमिशन के हेडक्वार्टर नहीं छोड़ेगा।
