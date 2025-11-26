ग्रेटर नोएडा: SIR से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी पब्लिक हॉलिडे पर भी नहीं छोड़ पाएंगे हेडक्वार्टर

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। SIR के काम में लगे कर्मचारी और अधिकारी अब पब्लिक हॉलिडे पर भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं छोड़ पाएंगे। इसके अलावा, वे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की परमिशन के बिना अपनी अर्न्ड लीव भी नहीं ले पाएंगे।

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अतुल कुमार ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश पर, डिस्ट्रिक्ट में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR का काम चल रहा है। इसके बाद 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी, 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे।