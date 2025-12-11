गौतमबुद्ध नगर में SIR का काम 96 प्रतिशत पूरा, चार फीसदी पर जिला ठिठका

जागरण संवाददाता, नोएडा। एसआइआर (विशेष प्रगढ़़ पुनरीक्षण) का कार्य गौतमबुद्ध नगर में 9्र6 प्रतिशत पूरा कर मतदाताओं के नाम अपलाेड किए जा चुके हैं। बृहस्पतिवार को एसआइआर की अंतिम तिथि है। प्रशासनिक अमला बचे हुए चार फीसदी मतदाताओं के फार्म भरने में जुट गया है। 21.66 प्रतिशत डाटा नो मेपिंग के लिए शेष बचा हुआ है।

बीते दो से तीन दिनों से सेक्टर, सोसायटी और गांवों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) भागदौड़ कर मतदाताओं की तलाश में जुटे हुए हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें प्रशासन की ओर से अंतिम दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को ढूंढ़कर एसआइआर फार्म भरने के लिए निर्देशित किया गया है। बीएलओ दर्ज पते पर मतदाता नहीं मिलने पर पडोसी या उनके अन्य परिचितों से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

चार फीसदी में अधिकांश मतदाता ऐसे हैं वह शहर छोड़कर दूसरे शहर, राज्य या देशों में शिफ्ट होे गए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या औद्योगिक क्लस्टर में कार्य करने वाले कामगार और एमएनसी (मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी) के नाैकरीपेशा लोग हैं। हालांकि बीएलओ की ओर से इन तक पहुंचने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहा हैं। मतदाताओं के शुद्धिकरण के लिए चल रहा एसआइआर अभियान लगातार जारी है।