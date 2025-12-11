Language
    गौतमबुद्ध नगर में SIR का काम 96 प्रतिशत पूरा, चार फीसदी पर जिला ठिठका

    By Pravendra Singh Sikarwar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:33 AM (IST)

    जागरण संवाददाता, नोएडा। एसआइआर (विशेष प्रगढ़़ पुनरीक्षण) का कार्य गौतमबुद्ध नगर में 9्र6 प्रतिशत पूरा कर मतदाताओं के नाम अपलाेड किए जा चुके हैं। बृहस्पतिवार को एसआइआर की अंतिम तिथि है। प्रशासनिक अमला बचे हुए चार फीसदी मतदाताओं के फार्म भरने में जुट गया है। 21.66 प्रतिशत डाटा नो मेपिंग के लिए शेष बचा हुआ है।

    बीते दो से तीन दिनों से सेक्टर, सोसायटी और गांवों में बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) भागदौड़ कर मतदाताओं की तलाश में जुटे हुए हैं। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

    बता दें प्रशासन की ओर से अंतिम दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को ढूंढ़कर एसआइआर फार्म भरने के लिए निर्देशित किया गया है। बीएलओ दर्ज पते पर मतदाता नहीं मिलने पर पडोसी या उनके अन्य परिचितों से उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं।

    चार फीसदी में अधिकांश मतदाता ऐसे हैं वह शहर छोड़कर दूसरे शहर, राज्य या देशों में शिफ्ट होे गए हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या औद्योगिक क्लस्टर में कार्य करने वाले कामगार और एमएनसी (मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी) के नाैकरीपेशा लोग हैं। हालांकि बीएलओ की ओर से इन तक पहुंचने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहा हैं। मतदाताओं के शुद्धिकरण के लिए चल रहा एसआइआर अभियान लगातार जारी है।

    सोसायटी और सेक्टर के लोग अभियान में जुटे

    नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सोसायटियों में लाखों की संख्या में आबादी रहती है। यहां पर एओए (अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन) और आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट़्स वेलफेयर एसोसिएशन) की ओर से मतदाताओं को ढूंढूने और फार्म भरवाने में बीएलओ की पूरी तरह से मदद की जा रही है। अलग-अलग सोसायटियों में इसके लिए वालंटियर्स भी बनाए गए हैं। यह वालंटियर्स फार्म भरने से लेकर मतदाताओं को ढूंढने और उनका डाटा मिलान करने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं।

    चार फीसदी काम बचा है। बुधवार को भी सबसे अधिक कार्य हुआ है। आज एसआइआर कार्य शत प्रतिशत होने का अनुमान है। अगर कोई छूटता है तो उसको नोटिस देकर सुनवाई का एक और मौका दिया जाएगा।


    अतुल कुमार, एडीएम वित्त एवं राजस्व, गौतमबुद्ध नगर