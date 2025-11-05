उत्तर प्रदेश की इस विधानसभा में शुरू हुई SIR की प्रक्रिया, घर-घर देंगे गणना प्रपत्र; फर्जी मतदाताओं की होगी छंटनी

जागरण संवाददाता, जेवर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतर्गत जेवर विधानसभा के सभी 398 बूथों पर गणना प्रपत्र मतदाताओं को देने का काम बुधवार से शुरू कर दिया गया है। एक महीने तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र सौपेंगे और महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाएंगे। बुधवार को जेवर तहसील के मीटिंग हाल से सभी बीएलओं को गणना प्रपत्र देते हुए घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने के निर्देश दिए गए।

विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए जेवर विधानसभा के सभी 398 बूथों के बीएलओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए बूथों पर एसआईआर का काम शुरू करा दिया गया। अभियान के तहत बीएलओ एक फार्म देंगे और भरने की पूरी जानकारी मतदाता या उसके स्वजन को देते हुए भरवाने में मदद करेंगे।

ताला बंद मकानों में भी डाले जाएंगे फार्म अगर कुछ घरों में ताला बंद मिलता है तो बीएलओ घर के अंदर मतदाताओं के फार्म डालने के बाद भी कम से कम तीन बार संपर्क करने का प्रयास करेंगे। बीएलओ की तरफ से उपलब्ध कराए जाने वाले फार्म में मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर,क्रम संख्या और भाग संख्या के अलावा फोटो और विधानसभा के साथ ही प्रदेश का नाम पहले से भरा होगा।