ग्रेटर नोएडा में SIR का नया टेंशन, फार्म की हार्ड कॉपी न मिलने से जनता परेशान
ग्रेटर नोएडा में एसआईआर फॉर्म भरने में लोगों को कठिनाई हो रही है। वोटर लिस्ट में नाम होने पर भी फॉर्म नहीं मिल रहे, जिससे बीएलओ और बीएलए के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। लोग ऑनलाइन ऐप से सत्यापन कर रहे हैं। किराए पर रहने वालों को भी फॉर्म ढूंढने में दिक्कत आ रही है। अधिकारियों के अनुसार, अस्पष्ट जानकारी को बीएलए की मदद से ठीक किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लोगों को SIR फॉर्म भरने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक नई दिक्कत यह सामने आई है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन उनके SIR फॉर्म नहीं हैं। इसलिए वे BLO और BLA के चक्कर लगाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच, BLO और BLA की मदद से लोग ऑनलाइन ऐप से अपने SIR वेरिफाई कर रहे हैं।
पूरे देश में लोगों को रोज़ाना SIR फॉर्म भरने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह, ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को भी फॉर्म को लेकर ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं। शहर के अलग-अलग सेक्टर में उनके फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही हैं। इसलिए, ये लोग लगातार BLO और BLA के चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन ऐप से अपने फॉर्म भर रहे हैं और वेरिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोग जो पहले किराए पर घर लेकर रहते थे और अब कहीं और रह रहे हैं, उन्हें भी अपने फॉर्म मिलने में दिक्कतें आ रही हैं।
SIR फॉर्म की हार्ड कॉपी न मिलने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। इन सभी लोगों को ऑनलाइन ऐप से उन्हें वेरिफाई करना होगा। - ब्रह्मपाल सिंह, BLA-2
फॉर्म पर दी गई कई जानकारी साफ़ नहीं थी, लेकिन मैंने BLA की मदद से इसे पूरा कर लिया।
- पूनम गर्ग
पहले मुझे फॉर्म ढूंढने में दिक्कत हुई, और फिर इसे भरने में भी दिक्कत हुई। इसे ढूंढने में ही दो दिन लग गए। अब, मैंने इसे जमा कर दिया है।
- कृष्णा
