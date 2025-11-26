ग्रेटर नोएडा में SIR का नया टेंशन, फार्म की हार्ड कॉपी न मिलने से जनता परेशान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लोगों को SIR फॉर्म भरने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। एक नई दिक्कत यह सामने आई है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में तो है, लेकिन उनके SIR फॉर्म नहीं हैं। इसलिए वे BLO और BLA के चक्कर लगाकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस बीच, BLO और BLA की मदद से लोग ऑनलाइन ऐप से अपने SIR वेरिफाई कर रहे हैं।

पूरे देश में लोगों को रोज़ाना SIR फॉर्म भरने में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इसी तरह, ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को भी फॉर्म को लेकर ऐसी ही दिक्कतें आ रही हैं। शहर के अलग-अलग सेक्टर में उनके फॉर्म की हार्ड कॉपी नहीं मिल रही हैं। इसलिए, ये लोग लगातार BLO और BLA के चक्कर लगा रहे हैं, ऑनलाइन ऐप से अपने फॉर्म भर रहे हैं और वेरिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोग जो पहले किराए पर घर लेकर रहते थे और अब कहीं और रह रहे हैं, उन्हें भी अपने फॉर्म मिलने में दिक्कतें आ रही हैं।