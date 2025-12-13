Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुजुर्गों के लिए जरूरी खबर! सुबह की अकड़न, घुटनों में भारीपन और झुनझुनी से बचाव के आसान तरीके

    By Sumit Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:17 AM (IST)

    नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स ने सीनियर सिटिज़न्स को सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द से निपटने के तरीकों पर बात की। डॉ. दीपक ठाकुर न ...और पढ़ें

    Hero Image

    नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स ने सीनियर सिटिज़न्स को सर्दियों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द से निपटने के तरीकों पर बात की। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, नोएडा। शुक्रवार को सेक्टर 110 के यथार्थ हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स ने सीनियर सिटिज़न्स से सर्दियों के महीनों में हड्डियों और जोड़ों के दर्द से निपटने के तरीकों पर बात की। इस चर्चा में बड़ी संख्या में सीनियर सिटिज़न्स ने हिस्सा लिया और बढ़ती उम्र के साथ होने वाली हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं पर बात की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऑर्थोपेडिक और जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉ. दीपक ठाकुर ने हड्डियों और जोड़ों को हेल्दी बनाए रखने के बारे में काम की और आसान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र के शुरुआती लक्षणों पर ध्यान देने से कई दिक्कतों से बचा जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से घुटनों में दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत और चलने के बाद भारीपन महसूस होता है। कई लोग इससे परेशान रहते हैं।

    ऑस्टियोपोरोसिस एक बड़ी चिंता का विषय है और गिरने के बाद एक्स-रे में अक्सर हड्डियों की काफी कमजोरी दिखती है। उन्होंने आगे कहा कि डिस्क की ऊंचाई कम होने से पीठ और गर्दन में दर्द, पैरों में खिंचाव, झुनझुनी और सुन्नपन जैसे लक्षण हो सकते हैं।

    मरीजों को सुबह होने वाली अकड़न, बदलते मौसम के कारण अकड़न, हाथों और पैरों में सुन्नपन या चलने में हल्का असंतुलन को नजरअंदाज़ न करने की सलाह दी गई, यह सोचकर कि यह "बढ़ती उम्र का एक सामान्य हिस्सा है।" ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

    डॉ. मंजू त्यागी ने कहा कि टीम इस मुश्किल समय में बुज़ुर्गों की ज़रूरतों को सबसे पहले रखती है। CEO डॉ. गौतमी ने कहा कि सुरक्षा, आराम और सम्मान सबसे ज़रूरी हैं।