    ग्रेटर नोएडा: एयरपोर्ट ऑपरेशन से पहले बड़ा एलान, यमुना अथॉरिटी में 4 बड़ी यूनिट्स को दी जाएगी जमीन

    By Arpit Tripathi Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 11:11 PM (IST)

    यमुना अथॉरिटी इलाके में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को जमीन अलॉट की जाएगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना अथॉरिटी इलाके में राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट को जमीन अलॉट की जाएगी। सोलर एनर्जी और ट्रैक्टर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों को भी जमीन दी जाएगी, जिसके लिए 90 प्रतिशत जमीन पहले ही एक्वायर की जा चुकी है।

    नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैयार है। इसलिए, शहर में तेज़ी से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास और इंडस्ट्रियल सेक्टर में तेज़ी से ज़मीन एक्वायर की जा रही है। अथॉरिटी जल्द ही सेक्टर-28 में HCL और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर वामा सुंदरी को 48 एकड़ ज़मीन अलॉट करेगी, जहां राज्य की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट लगाई जाएगी।

    कंपनी इस इलाके में ₹3706 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे लगभग चार हज़ार नौकरियां मिलेंगी। इसके अलावा, सेक्टर-8D में न्यू हॉलैंड कंपनी को 100 एकड़ ज़मीन अलॉट करने की तैयारी चल रही है। यह कंपनी इस इलाके में ₹5000 करोड़ का निवेश करेगी। सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा कंपनी को भी 200 एकड़ जमीन दी जानी है।

    यह कंपनी दो चरणों में ₹6000 करोड़ का निवेश करेगी। दोनों कंपनियाँ पाँच हज़ार से ज़्यादा रोज़गार के मौके देंगी। इसके अलावा, एक सोलर एनर्जी कंपनी को भी ज़मीन अलॉट करने की तैयारी की गई है। इन कंपनियों के लिए ज़मीन एक्वायर करने का प्रोसेस लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है, और नए साल तक सभी कंपनियों को ज़मीन अलॉट कर दी जाएगी।