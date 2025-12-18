मूर्तिकार राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को किया था डिजाइन

जागरण, संवाददाता, नोएडा। फेमस मूर्तिकार राम सुतार अब इस दुनिया में नहीं रहे। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार का देर रात निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात नोएडा स्थित अपने घर पर अंतिम सांस ली। वे 100 साल के थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मूर्तिकार राम सुतार को गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को डिजाइन किया था। संसद परिसर में ध्यान में बैठे हुए गांधी जी और घोड़े पर सवार छत्रपति शिवाजी की मूर्ति भी उन्होंने ही बनाई थी। सुतार मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर से गोल्ड मेडलिस्ट थे। पीएम मोदी ने जताया दुख राम सुतार के निधन पर प्रधानंत्री नरेंद्र ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि रात सुतार जी के निधन से बहुत दुख हुआ। वे एक शानदार मूर्तिकार थे, जिनकी महारत ने भारत को केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से सबसे मशहूर जगहें दीं। उनके कामों को हमेशा भारत के इतिहास, संस्कृति और सामूहिक भावना की दमदार अभिव्यक्ति के तौर पर सराहा जाएगा।

Deeply saddened by the passing of Shri Ram Sutar Ji, a remarkable sculptor whose mastery gave India some of its most iconic landmarks, including the Statue of Unity in Kevadia. His works will always be admired as powerful expressions of India’s history, culture and collective… pic.twitter.com/xF9tNkCsp5 — Narendra Modi (@narendramodi) December 18, 2025 उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के गौरव को अमर कर दिया है। उनके काम कलाकारों और नागरिकों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उनके परिवार, चाहने वालों और उन सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, जो उनके शानदार जीवन और काम से प्रभावित हुए। ओम शांति।