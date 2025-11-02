ग्रेटर नोएड में रेहड़ी पटरी वालों से पास के नाम पर वसूली का लगा आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर बीटा एक में रेहड़ी पटरी और ठेले वालों से पास के नाम पर आरडब्ल्यूए की ओर से वसूली करने का आरोप लगाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में आरोप लगाया गया है कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी पास बनाने के नाम पर मनमाने ढंग से एक हजार से तीन हजार रुपये तक वसूल रहा है और पास में रुपये नहीं लिखे जा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं इस मामले में आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र भाटी ने बताया कि रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों से सेक्टर का पास बनाने पर अलग-अलग कैटेगरी के स्तर से 500 से लेकर तीन हजार रुपये कोष में जमा कराए जा रहे हैं। इन रुपयों से सेक्टर का विकास कराया जा रहा है।