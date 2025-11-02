Language
    ग्रेटर नोएड में रेहड़ी पटरी वालों से पास के नाम पर वसूली का लगा आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

    By Ashish Chaurasia Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 06:27 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा एक में रेहड़ी-पटरी वालों से पास के नाम पर आरडब्ल्यूए द्वारा वसूली का आरोप है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मनमाने ढंग से पैसे लेने की बात कही गई है। आरडब्ल्यूए का कहना है कि वे सेक्टर के विकास के लिए शुल्क ले रहे हैं, जो 500 से 3000 रुपये तक है। उनका कहना है कि पहले ज्यादा वसूली होती थी और कोई विकास नहीं होता था।

    ठेले वालों से पास के नाम पर आरडब्ल्यूए की ओर से वसूली करने का आरोप।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सेक्टर बीटा एक में रेहड़ी पटरी और ठेले वालों से पास के नाम पर आरडब्ल्यूए की ओर से वसूली करने का आरोप लगाते हुए वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। प्रसारित वीडियो में आरोप लगाया गया है कि आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी पास बनाने के नाम पर मनमाने ढंग से एक हजार से तीन हजार रुपये तक वसूल रहा है और पास में रुपये नहीं लिखे जा रहे हैं।

    वहीं इस मामले में आरडब्ल्यूए महासचिव हरेंद्र भाटी ने बताया कि रेहड़ी-पटरी और ठेले वालों से सेक्टर का पास बनाने पर अलग-अलग कैटेगरी के स्तर से 500 से लेकर तीन हजार रुपये कोष में जमा कराए जा रहे हैं। इन रुपयों से सेक्टर का विकास कराया जा रहा है।

    इससे पहले सेक्टर की आरडब्ल्यूए ओर से इन्हीं लोगों से पांच से 10 हजार रुपये वसूले जाते थे और कोई विकास काम नहीं कराया जाता था। सेक्टर का हर नागरिक हम लोगों से बैठक के दौरान हिसाब देख सकता है। किसी तरह का कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है।