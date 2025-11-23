Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोएडा में RTE के तहत स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए मैपिंग प्रक्रिया शुरू, 5 फेज में होंगे एडमिशन, ये कागजात जरूरी

    By Ashish Chaurasia Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:18 PM (IST)

    गौतमबुद्ध नगर जिले में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए मैपिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार के आदेशानुसार दिसंबर तक आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसके लिए आवेदक और माता-पिता दोनों के आधार कार्ड अनिवार्य हैं। इस बार आवेदन पांच चरणों में लिए जाएंगे। पिछले साल 12,000 सीटें घोषित की गई थीं, जिनमें से 4,276 छात्रों को प्रवेश मिला था।

    prefferd source google
    Hero Image

    गौतमबुद्ध नगर जिले में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए मैपिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। फाइल फोटो

    आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के स्कूलों में सीटें घोषित करने के लिए मैपिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। मैपिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सीटें घोषित की जाएंगी। इसके बाद, सरकार के आदेश के मुताबिक दिसंबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस साल RTE के लिए एप्लीकेशन पांच फेज में लिए जाएंगे। पहले, एप्लीकेशन चार फेज में लिए जाते थे। आवेदक और माता-पिता दोनों के आधार कार्ड ज़रूरी कर दिए गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक, जिले में RTE एप्लीकेशन के लिए घोषित की जाने वाली सीटों की मैपिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। यह प्रोसेस 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सीटें घोषित की जाएंगी। पिछले साल 12,000 सीटें घोषित की गई थीं, जिनमें से चार फेज में अप्लाई करने के बाद 4,276 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था।

    इस बार स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए पांच फेज मिलेंगे। आवेदक के आधार कार्ड के साथ-साथ माता-पिता का आधार कार्ड भी ज़रूरी है। इसके अलावा, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आवेदक सिर्फ अपने गांव के स्कूलों में ही अप्लाई कर सकते हैं। अपने गांव के बाहर के स्कूलों में अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।

    हर राउंड में सिर्फ एक एप्लीकेशन

    एक एप्लीकेंट एक बार में सिर्फ़ एक ही जगह से अप्लाई कर सकता है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करने वाले एप्लीकेंट को रिजेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा, अगर एप्लीकेशन में फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा।

    RTE मैपिंग प्रोसेस चल रहा है। जिले के सभी स्कूलों में मैपिंग प्रोसेस किया जा रहा है। जल्द ही सीटों की घोषणा की जाएगी।
    - राहुल पवार, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, गौतम बुद्ध नगर