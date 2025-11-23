नोएडा में RTE के तहत स्कूलों में सीटों के आवंटन के लिए मैपिंग प्रक्रिया शुरू, 5 फेज में होंगे एडमिशन, ये कागजात जरूरी

आशीष चौरसिया, ग्रेटर नोएडा। शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत गौतमबुद्ध नगर जिले के स्कूलों में सीटें घोषित करने के लिए मैपिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। मैपिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद सीटें घोषित की जाएंगी। इसके बाद, सरकार के आदेश के मुताबिक दिसंबर तक एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इस साल RTE के लिए एप्लीकेशन पांच फेज में लिए जाएंगे। पहले, एप्लीकेशन चार फेज में लिए जाते थे। आवेदक और माता-पिता दोनों के आधार कार्ड ज़रूरी कर दिए गए हैं।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार के निर्देश के मुताबिक, जिले में RTE एप्लीकेशन के लिए घोषित की जाने वाली सीटों की मैपिंग प्रोसेस शुरू हो गई है। यह प्रोसेस 30 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद सीटें घोषित की जाएंगी। पिछले साल 12,000 सीटें घोषित की गई थीं, जिनमें से चार फेज में अप्लाई करने के बाद 4,276 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला था।

इस बार स्टूडेंट्स को अप्लाई करने के लिए पांच फेज मिलेंगे। आवेदक के आधार कार्ड के साथ-साथ माता-पिता का आधार कार्ड भी ज़रूरी है। इसके अलावा, आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। आवेदक सिर्फ अपने गांव के स्कूलों में ही अप्लाई कर सकते हैं। अपने गांव के बाहर के स्कूलों में अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।

हर राउंड में सिर्फ एक एप्लीकेशन एक एप्लीकेंट एक बार में सिर्फ़ एक ही जगह से अप्लाई कर सकता है। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन सबमिट करने वाले एप्लीकेंट को रिजेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा, अगर एप्लीकेशन में फर्जी डॉक्यूमेंट पाए जाते हैं, तो डिपार्टमेंट कानूनी कार्रवाई करेगा।