ग्रेटर नोएडा: छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा, बन रही जानलेवा हिंसा का कारण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दिवाली के दिन नाली साफ करने के विवाद में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में दलित युवक अनिकेत की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। शहर में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मामूली विवाद गंभीर संघर्ष का रूप ले रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा न सिर्फ लोगों के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहा है।

सड़क पर एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ या वाहनों के आपस में टकराने जैसी छोटी-छोटी बातों पर लोग झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते में हुई हिंसा की घटनाओं पर गौर करें तो ज्यादातर घटनाएं अचानक भड़के गुस्से के कारण हुईं। इन मामलों में पीड़ितों और आरोपियों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। कई मामलों में तो दोनों एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे।

मनोवैज्ञानिक व्यस्त जीवन और दूसरों की संगति से उपजे तनाव और हताशा को लोगों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति का मुख्य कारण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉ. आनंद प्रताप सिंह कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों पर काम, परिवार और समाज का दबाव बढ़ रहा है।

तनाव लोगों को छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है। खुलकर बातचीत न होने से अक्सर गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। कई बार लोग एक-दूसरे की बातों को गलत समझ लेते हैं, जिससे बहस छिड़ जाती है। लोग धैर्य खो रहे हैं। समस्या को शांति से समझने की कोशिश करने के बजाय, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।