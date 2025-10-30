Language
    ग्रेटर नोएडा: छोटी-छोटी बातों पर बढ़ता गुस्सा, बन रही जानलेवा हिंसा का कारण

    By Ajab Singh Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:14 AM (IST)

    ग्रेटर नोएडा में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा जानलेवा होता जा रहा है। दिवाली पर नाली सफाई के विवाद में चाचा-भतीजे की हत्या कर दी गई, वहीं रबूपुरा में एक दलित युवक को पीट-पीटकर मार डाला गया। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि तनाव और गलतफहमी के कारण लोग आपा खो रहे हैं, जिससे हिंसक घटनाएं बढ़ रही हैं।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दिवाली के दिन नाली साफ करने के विवाद में चाचा-भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रबूपुरा थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर मोहल्ले में दलित युवक अनिकेत की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। शहर में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मामूली विवाद गंभीर संघर्ष का रूप ले रहे हैं। छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा न सिर्फ लोगों के लिए खतरा बन रहा है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहा है।

    सड़क पर एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ या वाहनों के आपस में टकराने जैसी छोटी-छोटी बातों पर लोग झगड़ने पर उतारू हो जाते हैं। पिछले एक हफ्ते में हुई हिंसा की घटनाओं पर गौर करें तो ज्यादातर घटनाएं अचानक भड़के गुस्से के कारण हुईं। इन मामलों में पीड़ितों और आरोपियों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। कई मामलों में तो दोनों एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे।

    मनोवैज्ञानिक व्यस्त जीवन और दूसरों की संगति से उपजे तनाव और हताशा को लोगों में बढ़ती हिंसक प्रवृत्ति का मुख्य कारण मानते हैं। मनोवैज्ञानिक डॉ. आनंद प्रताप सिंह कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोगों पर काम, परिवार और समाज का दबाव बढ़ रहा है।

    तनाव लोगों को छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना देता है। खुलकर बातचीत न होने से अक्सर गलतफहमियाँ बढ़ जाती हैं। कई बार लोग एक-दूसरे की बातों को गलत समझ लेते हैं, जिससे बहस छिड़ जाती है। लोग धैर्य खो रहे हैं। समस्या को शांति से समझने की कोशिश करने के बजाय, वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं।

    अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में हुई हिंसा की कुछ घटनाएं

    • 28 अक्टूबर, 2025: चुहड़पुर गाँव में कुआँ पूजन के दौरान हुई बहस मारपीट में बदल गई। आरोपी युवकों ने एक कार पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया।
    • 27 अक्टूबर, 2025: दनकौर थाना क्षेत्र में, घर के सामने पटाखे जलाने पर आपत्ति जताने पर पड़ोसियों ने एक परिवार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिनमें से दो गंभीर रूप से घायल हैं। 27 अक्टूबर, 2025: जारचा थाना क्षेत्र के दादूपुर गाँव में दरवाजे पर थूकने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
    • 25 अक्टूबर, 2025: नोएडा सेक्टर 6 में युवक-युवतियों के दो गुटों में झड़प हुई।
    • 21 अक्टूबर, 2025: दादरी के नंगला नैनसुख गाँव में ठेके के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
    • 20 अक्टूबर, 2025: दनकौर थाना क्षेत्र के मुतैना गाँव में ज़मीन विवाद को लेकर एक भतीजे ने अपने चाचा की लाठी-डंडों और ईंटों से पीट-पीटकर हत्या कर दी।
    • 20 अक्टूबर, 2025: नोएडा सेक्टर 76 के प्रिंसली मार्केट में पटाखे फोड़ने को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई।