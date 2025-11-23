Noida Crime: नोएडा में ठगों के जाल में फंसे रिटायर्ड कैप्टन, गंवाए 32.50 लाख रुपये
एक सेवानिवृत्त कैप्टन लोगो और तस्वीरों के माध्यम से साइबर ठगी का शिकार हो गए। धोखेबाजों ने उन्हें अपने जाल में फंसाकर 32.50 लाख रुपये की ठगी कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास जारी है।
जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 37 के निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन दमन दत्ता ठगों के एक जाल में फंस गए, जिसमें उन्होंने 32.50 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने एसबीआई का लोगो और सीईओ सुरेश शुक्ला का फोटो लगाकर विश्वास हासिल किया।
उन्होंने दत्ता को शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया। पांच सितंबर को नितिका भल्ला नामक ठग ने दत्ता को मैसेज किया, जिसमें उसने खुद को एसबीआई सिक्योरिटीज का कर्मचारी बताया। ठग ने एक एप डाउनलोड करने के लिए कहा और 25 हजार निवेश करने पर एक हजार वापस दिलाकर विश्वास जीत लिया।
दत्ता ने ठग के कहने पर लगातार निवेश करना शुरू किया और 25 सितंबर तक कुल 32.50 लाख ट्रांसफर कर दिए। जब दत्ता ने अपने निवेश से 1.23 करोड़ का पोर्टफोलियो देखा, तो उन्होंने कुछ रकम निकालने के लिए आवेदन किया। ठगों ने कर के रूप में 38 लाख रुपयों की मांग की।
जब दत्ता ने और पैसे देने से इनकार किया, तो ठगों ने संपर्क तोड़ लिया। फिर दत्ता ने सेक्टर 18 स्थित एसबीआई सिक्योरिटीज कार्यालय में जाकर घटना की जानकारी दी। बैंक स्टाफ ने उन्हें बताया कि वे साइबर ठगों के जाल में फंसे हैं और बैंक की इसमें कोई भूमिका नहीं है। दत्ता ने एनसीआरपी पोर्टल और साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई। साइबर थाना प्रभारी विजय सिंह राना ने बताया जांच की जा रही है। बैंक खातों की जानकारी जुटाई जा रही है।
