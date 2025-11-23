Noida Crime: नोएडा में ठगों के जाल में फंसे रिटायर्ड कैप्टन, गंवाए 32.50 लाख रुपये 

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के सेक्टर 37 के निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन दमन दत्ता ठगों के एक जाल में फंस गए, जिसमें उन्होंने 32.50 लाख रुपये गंवा दिए। ठगों ने एसबीआई का लोगो और सीईओ सुरेश शुक्ला का फोटो लगाकर विश्वास हासिल किया।

उन्होंने दत्ता को शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफा कमाने का लालच दिया। पांच सितंबर को नितिका भल्ला नामक ठग ने दत्ता को मैसेज किया, जिसमें उसने खुद को एसबीआई सिक्योरिटीज का कर्मचारी बताया। ठग ने एक एप डाउनलोड करने के लिए कहा और 25 हजार निवेश करने पर एक हजार वापस दिलाकर विश्वास जीत लिया।

दत्ता ने ठग के कहने पर लगातार निवेश करना शुरू किया और 25 सितंबर तक कुल 32.50 लाख ट्रांसफर कर दिए। जब दत्ता ने अपने निवेश से 1.23 करोड़ का पोर्टफोलियो देखा, तो उन्होंने कुछ रकम निकालने के लिए आवेदन किया। ठगों ने कर के रूप में 38 लाख रुपयों की मांग की।