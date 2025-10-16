Language
    नोएडा हॉट पहुंचे कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, बोले- पीएम-सीएम के विजन से लोकल उत्पादों को मिला बड़ा बाजार

    By Jagran News Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:02 PM (IST)

    कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने नोएडा हॉट का दौरा करते हुए कहा कि पीएम और सीएम के विजन से स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिला है। सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे छोटे उद्योगों को विकास का अवसर मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने पर जोर दिया।

    सुमीत सिसोदिया, नोएडा। सेक्टर-33 स्थित नोएडा हॉट में बृहस्पतिवार को एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन और वस्त्र मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने स्वदेशी मेले का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों से बातचीत के बाद कहा कि प्रदेश सरकार लोकल फार वोकल के लिए आयोजन करने में काफी आगे निकल गई है।

    अयोध्या, काशी और प्रयागराज में करोड़ों लोगों ने पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाई थी। देश और दुनिया के पर्यटक जब यहां आएंगे तो हस्तशिल्प, हथकरघा और शिल्कारों के उत्पादों को फायदा मिलेगा। यही नहीं, यह पहला ऐसा राज्य है, जिसने इंटरनेशनल ट्रेड शो किया। अब 75 जनपदों में स्वदेशी मेला लगाकर लोकल उत्पादों को बड़ा बाजार देने का काम किया है।

    उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन देखकर विभाग ने तय किया स्वदेशी मेला जनपद स्तर पर भी होगा। माटीकला बोर्ड के गठन के बाद प्रजापति समाज के लोगों की माटी की प्रतिभा निखरी है। एक जनपद-एक उत्पाद को प्रमोट कर तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। विश्वकर्मा ससम्मान योजना को 13 हजार करोड़ का बजट देकर देश में पहचान बना दिया है।

    सीएम युवा उद्यमी अभियान के तहत एक लाख नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अभी तक 97 हजार युवाओं को पांच लाख का ऋण बिना ब्याज और गारंटी के देकर रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि, रोजगार देने वाला बना रहे है। कहा कि, पहले बाजार चाइना के माल से भरे रहते थे। आज आत्मनिर्भरता की झलक हर जगह देखने को मिलती है।

    मायावती ने की है सरकार के कार्यों की तारीफ

    हाल ही में, लखनऊ में पार्टी की रैली के बाद सपा द्वारा बसपा को बी-टीम बताने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मायावती अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका राजनैतिक दल है और वो अनुभवी नेत्री हैं। प्रदेश की जनता ने उनकी बहुमत से सरकार बनाई थी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के कार्य और गरीब कल्याण योजनाओं की तरीफ की है। जब सरकार विकास के बारे में सोचती है तो वह ए या बी किसी बारे में नहीं सोचती है।

     