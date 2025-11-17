Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रबूपुरा में आगे चल रहे ट्रक से टकराया धान से भरा कैंटर, सड़क हादसे में एक घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 10:57 PM (IST)

    रबूपुरा में एक धान से भरा कैंटर आगे चल रहे ट्रक से टकरा गया, जिससे कैंटर चालक घायल हो गया। दुर्घटना रबूपुरा क्षेत्र में हुई, जहाँ तेज़ गति से चल रहा कैंटर ट्रक से टकरा गया। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, रबूपुरा (ग्रेटर नोएडा)। कोतवाली क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कैंटर चालक पर मामला दर्ज किया है। मूलरूप से जिला एटा कोतवाली जलेसर गांव अन्निया निवासी भूपेंद्र किसान हैं। दिल्ली धान बेचने के लिए उन्होंने कैंटर किराये पर किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रविवार की देर शाम को वह दिल्ली धान बेचकर कैंटर से घर आ रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट से 23 किलोमीटर की दूरी पर चालक ने तेज गति व लापरवाही से कैंटर चलाते हुए आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए।

    ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने किसान को जेवर अस्पताल भर्ती कराया। सूचना पर पहुंचे स्वजन उन्हें आगरा अस्पताल लेकर चले गए, जहां उनका उपचार चल रहा है। घायल के भाई गजेंद्र प्रताप की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।