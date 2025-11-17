रबूपुरा में आगे चल रहे ट्रक से टकराया धान से भरा कैंटर, सड़क हादसे में एक घायल

संवाद सहयोगी, रबूपुरा (ग्रेटर नोएडा)। कोतवाली क्षेत्र में आगे चल रहे ट्रक से कैंटर टकरा गया। हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के भाई की शिकायत पर पुलिस ने कैंटर चालक पर मामला दर्ज किया है। मूलरूप से जिला एटा कोतवाली जलेसर गांव अन्निया निवासी भूपेंद्र किसान हैं। दिल्ली धान बेचने के लिए उन्होंने कैंटर किराये पर किया था।

रविवार की देर शाम को वह दिल्ली धान बेचकर कैंटर से घर आ रहे थे, तभी यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट से 23 किलोमीटर की दूरी पर चालक ने तेज गति व लापरवाही से कैंटर चलाते हुए आगे चल रहे ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में किसान गंभीर रूप से घायल हो गए।