ग्रेटर नोएडा: बादलपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बंबावड़ गांव के 45 वर्षीय महिपाल के रूप में हुई है। वह प्राॅपर्टी डीलर का काम करते थे। पुलिस मामले की जांच कर हत्यारोपित की तलाश कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है।