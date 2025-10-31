Language
    ग्रेटर नोएडा: बादलपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देकर हमलावर फरार

    By AJAB SINGHEdited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गोली मारने वाले आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति को अज्ञात बदमाश ने गोली मार दी। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डाॅक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बंबावड़ गांव के 45 वर्षीय महिपाल के रूप में हुई है। वह प्राॅपर्टी डीलर का काम करते थे। पुलिस मामले की जांच कर हत्यारोपित की तलाश कर रही है। इस सनसनीखेज हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है।

