ताऊ-भतीजा हत्याकांड के मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने बुलंदशहर के कोर्ट में किया आत्मसमर्पण

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। सैंथाली गांव में ताऊ-भतीजा हत्याकांड के मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने पिछले सप्ताह शनिवार को बुलंदशहर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसी चर्चा है कि जिला पुलिस द्वारा एनकाउंटर किये जाने की आशंका में डर से उसने गैर जनपद की कोर्ट में शरण ली। वहां की अदालत ने बुलंदशहर की जेल भेज दिया गया है। जारचा कोतवाली पुलिस अब आरोपित की रिमांड के लिए प्रयास करेगी।

दीपावली के दिन सैंथाली गांव में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में सीआइएसएफ से सेवानिवृत दारोगा अजय पाल (55) व उनके भतीजे दिपांशु भाटी (21) की पड़ोसी प्रिंस भाटी ने गैंगस्टर बदमाशों के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के भाई ने प्रिंस भाटी, बाबी तोमर, मनोज नागर आदि के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है।

पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पीड़ित स्वजन ने बाकी हत्यारोपितों की गिरफ्तारी, एनकाउंटर व सुरक्षा की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। तब पुलिस आयुक्त ने आरोपितों पर कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। घटना के आठ दिन बाद से जिले की चार पुलिस टीमें हत्यारोपितों की तलाश करती रहीं हैं। इसी बीच मुख्य आरोपित प्रिंस भाटी ने शनिवार को बुलंदशहर कोर्ट में चुपके से आत्मसमर्पण कर दिया।