नोएडा: प्राइवेट बैंक भूलकर लोग दौड़ रहे पोस्ट ऑफिस! टर्म डिपॉजिट में रिकॉर्ड तोड़ उछाल

जागरण संवाददाता, नोएडा। नोएडा के पोस्ट ऑफिस की स्कीमों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है, इसका सबूत जिले के मेन पोस्ट ऑफिस के डेटा से मिलता है। इस साल नवंबर तक, 7,177 से ज़्यादा लोगों ने पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉज़िट स्कीम के तहत नए अकाउंट खोले हैं। यह डेटा साफ़ दिखाता है कि तमाम मॉडर्न सुविधाओं के बावजूद, आम लोग सरकारी स्कीमों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच नोएडा सेक्टर 19 मेन पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉज़िट स्कीम के तहत कुल 7,177 लोगों ने नए अकाउंट खोले। सीनियर पोस्टमास्टर मनोज कुमार के मुताबिक, यह आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले काफी ज़्यादा है। पिछले साल यह आंकड़ा सिर्फ़ 3,455 था। उन्होंने बताया कि लोग अभी भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। हर तबके के लोगों ने इसे अपनाया है, चाहे वह काम करने वाले प्रोफेशनल हों, सीनियर सिटिजन हों, छोटे बिज़नेस करने वाले हों या हाउसवाइफ हों।

टर्म डिपॉजिट स्कीम का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका अकाउंट आसानी से एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। मैच्योरिटी के बाद डिपॉज़िट पीरियड बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है। इंटरेस्ट हर तीन महीने में कैलकुलेट किया जाता है, जबकि पेमेंट साल में एक बार किया जाता है। भारत सरकार का सपोर्टेड यह इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सेफ माना जाता है, इसीलिए नोएडा में हजारों लोग इसे रिस्क-फ्री ऑप्शन के तौर पर चुन रहे हैं।

पूरी स्कीम क्या है? पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट स्कीम, जिसे टाइम डिपॉजिट स्कीम भी कहा जाता है, 1, 2, 3 और 5 साल के टेन्योर के साथ पूरी तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम मानी जाती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें कम से कम ₹1,000 जमा करके अकाउंट खोला जा सकता है, और 10 साल या उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक इसका फायदा उठा सकता है।