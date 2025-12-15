Language
    गौतमबुद्धनगर में पोलियो अभियान: स्वास्थ्य विभाग ने रखा 4.55 लाख का लक्ष्य, 1.6 लाख बच्चों को पिलाई गई दवा

    By Sumit Kumar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:26 AM (IST)

    गौतमबुद्धनगर में स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो अभियान के तहत 4.55 लाख बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा था। अभियान के दौरान 1.6 लाख बच्चों को पोलियो की द ...और पढ़ें

    नोएडा में छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाते जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. रविंद्र सिरोहा।

    जागरण संवाददाता,नोएडा। गौतमबुद्धनगर में रविवार को पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू हो गया। पहले दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में 1042 पोलियो बूथों पर 106024 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सीएमओ ने कहा कि आज से स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर नवजात से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर 4.55 लाख तक का लक्ष्य पूरा करेंगे।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड्लाइन के अनुसार जब तक पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले आते रहेंगे, तब तक भारत में भी पोलियो उन्तूलन अभियान जारी रहेगा ऐसे में बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है।

    पोलियो एक गंभीर बीमारी है, जो बच्चों को आजीवन अपंग बना सकती है। नियमित टीकाकरण व पोलियो की दवा पिलाने से बीमारी को रोका जा सकता है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. रविंद्र कुमार सिरोहा ने बताया कि पोलियो संक्रमण तेजी से फैलकर बच्चों के तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है।

    डिप्टी सीएमओ डा. उबैद कुरैशी ने कहा कि पोलियो की हर खुराक बच्चे के उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य के लिए आवश्यक है। अपील की कि जीरो से पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से पोलियो की दवा पिलवाएं। आज सोमवार से 20 दिसंबर तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर-घर जाकर 4.55 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी।