गौतमबुद्धनगर में पोलियो अभियान: स्वास्थ्य विभाग ने रखा 4.55 लाख का लक्ष्य, 1.6 लाख बच्चों को पिलाई गई दवा

जागरण संवाददाता,नोएडा। गौतमबुद्धनगर में रविवार को पोलियो उन्मूलन अभियान शुरू हो गया। पहले दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में 1042 पोलियो बूथों पर 106024 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। सीएमओ ने कहा कि आज से स्वास्थ्यकर्मी घर-घर जाकर नवजात से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो दवा पिलाकर 4.55 लाख तक का लक्ष्य पूरा करेंगे।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. नरेंद्र कुमार ने कहा कि भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड्लाइन के अनुसार जब तक पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले आते रहेंगे, तब तक भारत में भी पोलियो उन्तूलन अभियान जारी रहेगा ऐसे में बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है।