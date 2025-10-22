नोएडा: पुलिस स्मृति दिवस पर पुष्प चक्र अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। पुलिस स्मृति दिवस पर सूरजपुर स्थित पुलिस लाइन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पुलिसकर्मियों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस कमिश्नर ने तीन शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सम्मानित किया। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि "पुलिस त्याग और सेवा का पर्याय है। हमारे शहीद पुलिसकर्मी समाज की सुरक्षा और शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। उनका सर्वोच्च बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा है और पुलिस परिवार सदैव उनके परिवारों के साथ खड़ा रहेगा।"